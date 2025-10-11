„Polska wołowina zdobywa kolejny egzotyczny kierunek - Malediwy. Dzięki zakończonym uzgodnieniom między władzami weterynaryjnymi obu krajów możliwy staje się eksport mięsa wołowego i jego przetworów z Polski na ten rynek” - przekazano w sobotę w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort zaznaczył, że Polska jest piątym producentem i drugim eksporterem mięsa wołowego w Unii Europejskiej, a ok. 80–90 proc. krajowej produkcji jest przeznaczane na eksport. W 2023 i 2024 r. wysyłano za granicę ponad 500 tys. ton asortymentu wołowego rocznie, a ich wartość osiągnęła 2,52 mld euro. Dodał, że polscy przedsiębiorcy mają dostęp do wielu innych rynków pozaeuropejskich - m.in. Wietnamu, Tajlandii, Hongkongu, Izraela, Japonii i Singapuru.

Jak wskazano również w komunikacie MRiRW, Polska notuje dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Malediwami. W 2024 r. wartość eksportu do tego kraju wyniosła 4,5 mln euro, a najczęściej wysyłanymi towarami są wody mineralne i gazowane (2,9 mln euro) oraz czekolada i inne przetwory zawierające kakao (0,8 mln euro).