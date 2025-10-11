O rozmowie z Sybihą Lipavsky poinformował w sobotę na platformie X. „Stanowczo popieramy Ukrainę, która nadal broni się przed rosyjskim terrorem” - napisał.

Przypomniał, że czeski rząd zatwierdził pod koniec września ograniczenie wjazdu do Czech dla rosyjskich dyplomatów. Zakaz nie dotyczy dyplomatów akredytowanych w Czechach, ani tych, którzy tylko przejeżdżają przez Czechy do kraju, w którym pełnią swoje funkcje, lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych.

Według Lipavskiego ograniczenie będzie miało zastosowanie na zewnętrznej granicy strefy Schengen, czyli na sześciu międzynarodowych lotniskach w Czechach. O podobną regulację w skali całej strefy Schengen Praga zabiega od dwóch lat. Temat powraca przy dyskusjach o kolejnych pakietach unijnych sankcji wobec Rosji. Zdaniem Lipavskiego rosyjskie sieci szpiegowskie regularnie wykorzystują przykrywkę dyplomatyczną w swojej działalności.

Rozmowa z Sybihą dotyczyła także przygotowywanego 19. pakietu sankcji UE wobec Rosji. Komisja Europejska proponuje nałożenie sankcji na kolejne statki rosyjskiej floty cieni oraz zakazanie transakcji kolejnym bankom.