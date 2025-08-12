Ankietowanym zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos. Zgodnie z sondażem, którego wyniki opublikowano we wtorek, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, którą popiera 32,04 proc. W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała 0,87 proc. punktu proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 30,88 proc. głosów (spadek o 2,67 proc. w ciągu miesiąca).

Na trzeciej pozycji w sondażu plasuje się Konfederacja (12,84 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Lewica (6,98 proc.) i Polska 2050 (5,18 proc.).

Trzy partie koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050) cieszą się w sumie poparciem na poziomie 44 proc. (bez PSL, które nie przekracza progu wyborczego).

Na kolejnych pozycjach w sondażu uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.), PSL (2,40 proc.) oraz „inna partia” (0,20 proc.).

Badanie Instytutu Badań Pollster wykonano 8 i 9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków.