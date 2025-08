Szef rządu mówił o „politycznych łajdakach”, którzy są „gotowi z każdego problemu, lęku i strachu robić polityczne złoto”, a także o „konfrontacji dobra ze złem”, która nie zakończyła się wraz z 15 października. – Jestem to winien wszystkim Polkom i Polakom, żeby wreszcie po wyborach prezydenckich odrzeć wszystkich ze złudzeń, że przed nami jest łatwa droga. Nie, ona jest trudna. Pokonaliśmy przeciwnika? Nie, on jest bardzo silny i bezwzględny. I ma inne cele niż my. Ale mówię to również po to, żebyście państwo wiedzieli, że żadna porażka – także ta w wyborach prezydenckich – nie usprawiedliwia nastroju zwątpienia, opuszczania rąk, kapitulacyjnych myśli. To w ogóle nie wchodzi w rachubę – mówił Donald Tusk podczas briefingu w KPRM.

I nie skończyło się tylko na tamtej deklaracji. Ostatnie dni pokazały, że rząd faktycznie przygotowuje swoją ofensywę względem nowego lokatora w Pałacu. Najpierw Donald Tusk w rozmowie z TVN24 jasno wytyczył narrację względem zwiększenia kwoty wolnej od podatku (w związku z wydatkami na obronność nie ma możliwości, aby przed 2027 r. tę obietnicę zrealizować), następnie we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że zmian w podatku Belki nie będzie, niemniej rząd pracuje nad wprowadzeniem osobistych kont inwestycyjnych, które mają pozwolić na inwestowanie bez podatku od zysków kapitałowych do 100 tys. zł.