Podczas próby zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło do ataku na policjanta. Funkcjonariusz trafił do szpitala, jednak jak informuje policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie zdementowała jednocześnie pojawiające się w internecie plotki, jakoby funkcjonariusz miał zostać ciężko pobity i ugodzony nożem.

Atak na policjanta podczas próby zatrzymania

Zdarzenie miało miejsce w Maszewie (pow. goleniowski). W piątek ok. godz. 18 policja podjęła interwencję wobec poszukiwanego mężczyzny.

- Podczas próby zatrzymania doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Posterunku Policji w Maszewie. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia – przekazała w sobotę PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie st. post. Martyna Kowalska.

Policja dementuje plotki o nożu

Na razie policja nie ujawnia, czy napastnik został zatrzymany. Oficer prasowa zdementowała informacje, które pojawiały się m.in. na portalach społecznościowych, że interweniujący funkcjonariusz został ciężko pobity i zraniony ostrym narzędziem.

- Nie doszło do ugodzenia nożem, obrażenia nie zagrażają życiu policjanta. Został on przewieziony do szpitala, po badaniach i konsultacji opuścił placówkę medyczną – wyjaśniła oficer prasowa.

Zaznaczyła, że wkrótce mogą zostać przekazane dodatkowe informacje o sprawie.

Odpowiedzialność karna za napaść na policjanta

Naruszenie nietykalność cielesnej funkcjonariusza (art. 222 Kodeksu karnego) zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za napaść na policjanta (art. 223 Kodeksu karnego) grozi od roku do 10 lat więzienia. (PAP) tma/ malk/