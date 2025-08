– Lewica jest gotowa do rozmów o rekonstrukcji na poziomie wiceministrów, ale też Lewica mocno wskazuje, że nasze kompetencje w poszczególnych resortach, osoby, które nas tam reprezentują, to dzisiaj mocny punkt polityki rządu. W każdym resorcie, w którym jesteśmy, odnieśliśmy sukcesy w postaci nowych ustaw, rozporządzeń, planów, strategii. Gdybym miał ocenić ekipę Lewicy w rządzie premiera Donalda Tuska, to powiem, że jest to bardzo dobra ocena, która powinna być gwarantem tego, że wszyscy zostają. Zobaczymy – powiedział Gawkowski podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Przyznał, że niektórzy wiceministrowie Lewicy odchodzą – o czym informował m.in. wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

– Może będą jeszcze jakieś zmiany, które dotyczą naszych resortów, ale pula, w której odpowiedzialność za Polskę ponosi Lewica, nie powinna się bardzo zmienić – ocenił wicepremier.

Gawkowski wskazał, że rekonstrukcja na poziomie wiceministrów już się toczy. – Niektórzy już odchodzą, inni będą odchodzić w najbliższych tygodniach czy miesiącach. To już nie jest tak ekscytujące, jak ta część, która dotyczyła zmian w głównej Radzie Ministrów – ocenił wicepremier. Podkreślił, że premier Tusk zapowiedział, iż będzie to trwało dłuższy czas.

– Wiceministrowie w rządzie zazwyczaj się zmieniają. Nie patrzę na to jako na proces zamknięty, ale płynny – dodał Gawkowski.

Kiedy poznamy listę wiceministrów po rekonstrukcji rządu?

W miniony czwartek Szłapka informował, że na początku obecnego tygodnia powinna być znana lista wiceministrów po rekonstrukcji rządu. Dopytywany, czy uda się „odchudzić” ich liczbę o 20 proc., stwierdził, że musi się udać. Podkreślił też, że kierownictwo resortu zdrowia będzie wyjęte poza uzgodnienia koalicyjne, a jego szefowa Jolanta Sobierańska-Grenda sama dobierze sobie współpracowników.

Pytany we wtorek podczas konferencji prasowej, czy jego poprzednie zapowiedzi dotyczące rekonstrukcji są nadal aktualne, poinformował, że ostateczną listę wiceministrów poznamy „raczej” w przyszłym tygodniu. Dopytywany o zapowiedź „odchudzenia” liczby wiceministrów o 20 proc., odpowiedział, że Donald Tusk jasno wypowiedział się na ten temat.

Rekonstrukcja rządu: Nowi ministrowie

Premier Donald Tusk w zeszłym tygodniu ogłosił skład rządu po rekonstrukcji. Nowymi ministrami zostali m.in. Marcin Kierwiński (MSWiA), Marta Cienkowska (resort kultury), Waldemar Żurek (resort sprawiedliwości), Miłosz Motyka (nowy resort energii) czy Jolanta Sobierańska-Grenda (resort zdrowia). Dotychczasowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak pozostał koordynatorem służb specjalnych, a szef MSZ Radosław Sikorski wicepremierem.

Zgodnie z zapowiedzią za zmianami na poziomie ministrów pójdą decyzje o „odchudzeniu” rządu na poziomie sekretarzy i podsekretarzy stanu. (PAP)

twi/ rbk/ lm/