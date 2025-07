W głosowaniu na posiedzeniu komisji udział wzięło 16 posłów, 10 było „za”, 6 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. - Komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sejmowej komisji śledczej posła Zbigniewa Ziobry - powiedział po głosowaniu przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO).

Kto złożył wniosek ws. zatrzymania Zbigniewa Ziobry?

Wniosek sejmowej komisji śledczej ws. Ziobry trafił do marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w pierwszej połowie lipca.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Zobacz, co Zbigniew Ziobro mówi nt. komisji ws. Pegasusa

Poseł PiS, były szef MS Zbigniew Ziobro mówił w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, że komisja śledcza ds. Pegasusa jest nielegalna, a bezprawiu nie należy ulegać. Komisja rozpatruje wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji śledczej.

Na środowym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatruje wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję śledczą.

W trakcie posiedzenia odrzucono wniosek wiceprzewodniczącego Kazimierza Smolińskiego (PiS), który wnosił o nierozpatrywanie przedmiotowego wniosku. Poseł PiS opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., przekonywał, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie. TK orzekł wtedy, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji śledczej była niezgodna z konstytucją.

Dlaczego Ziobro ma być zatrzymany, czyli historia przesłuchania posła przez komisje ds. Pegasusa

Przewodnicząca komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD) oceniła z kolei, że wielokrotne uchylanie się Ziobry przed stawieniem się na przesłuchanie „nosi wszelkie znamiona uporczywej obstrukcji postępowania, jest to działanie świadome, mające na celu uniemożliwienie komisji wykonywania jej konstytucyjnych obowiązków”.

Obecny na posiedzeniu Ziobro, przekonując, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna, podkreślał, że „bezprawiu nie należy ulegać”. Odniósł się także do wydarzeń z końca stycznia b.r., kiedy to został zatrzymany celem doprowadzenia go przed oblicze komisji, a następnie - jak mówił - „uniemożliwiano mu wyjście z sali”. - Jest to oczywiste przestępstwo kryminalne, za które w przyszłości będzie pani odpowiadać - zwrócił się do Sroki.