Dr hab. Sławomir Cenckiewicz - historyk i publicysta, wykładowca akademicki, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego (dawne Centralne Archiwum Wojskowe) - został wybrany w czwartek przez Sejm na członka Kolegium IPN. Kim jest nowo wołany szef BBN. Oto jego sylwetka.

Sławomir Cenckiewicz urodził się 20 lipca 1971 r. w Gdyni i jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego na podstawie rozprawy pt. "Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956-1968)" (praca obroniona z wyróżnieniem rektora). W styczniu 2003 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy pt. "Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna" (promotorem był prof. Roman Wapiński).

W latach 2003-2006 Sławomir Cenckiewicz był adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001-2006 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Od lipca do listopada 2006 r. pracował w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W lutym 2007 r. objął stanowisko Naczelnika w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, które pełnił do września 2008 r.

W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach Ludowego Wojska Polskiego, komunistycznych tajnych służb, polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej, oporu i ruchu antykomunistycznego w PRL. Prowadził badania naukowe w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Był dwukrotnym stypendystą Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (w 2000 i 2004 r.). W 2000 r. otrzymał grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W latach 2005-2007 był stypendystą Free Speech Foundation w Chicago. W latach 2003-2005 był sekretarzem redakcji rocznika naukowego "Niepodległość". Od 1999 r. jest również członkiem Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią.

Prof. Cenckiewicz jest autorem kilkuset publikacji naukowych i wielu książek

Jest autorem około 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Opublikował wiele książek, m.in. "Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", "Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna", "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" (wspólnie z Piotrem Gontarczykiem), "Sprawa Lecha Wałęsy" oraz "Śladami bezpieki i partii. Studia. Źródła. Publicystyka", "Gdański Grudzień ’70", "Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)", "Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991", "Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów", "Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005" (jako współautor) i "Prezydent Lech Kaczyński (2005-2010)" (jest współautorem).

22 lipca 2006 r. ówczesny minister obrony narodowej Radosław Sikorski powołał Sławomira Cenckiewicza na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Funkcję tę pełnił do 30 października 2006 r. W tym czasie pełnił też funkcję doradcy wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza - pełnomocnika ds. organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Z kolei 5 stycznia 2016 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał Cenckiewicza na stanowisko dyrektora CAW i Pełnomocnika MON ds. Reformy Archiwów Państwowych. 4 czerwca br. Sławomir Cenckiewicz został dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego. W latach 2018–2024 był członkiem rady Muzeum Wojska Polskiego. 22 lutego 2024 wraz z profesorem Wiesławem Wysockim zrezygnował z zasiadania w tej radzie. Decyzja ta była wyrazem sprzeciwu wobec powołania na stanowisko dyrektora tej instytucji generała Bogusława Packa.

Nowy szef BBN zajmował się także badaniem wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP

Jak donosi wikipedia w sierpniu 2023 z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości został powołany przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. We wrześniu tego samego roku został wybrany na przewodniczącego tej komisji. 29 listopada 2023 Sejm odwołał go z tej funkcji. W grudniu tego samego roku zakończył pełnienie funkcji dyrektora Wojskowego Biura Historycznego .W maju 2025 Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie postawił mu zarzuty w związku z pomocnictwem w ujawnieniu fragmentów Planu Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego miał dopuścić się jako Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. W maju 2025, prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wygrał proces o naruszenie dóbr osobistych, który wytoczył Lechowi Wałęsie w związku z rozpowszechnianiem przez niego oskarżeń, jakoby Sławomir Cenckiewicz miał dokonać fałszerstwa dokumentów dotyczących tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Sąd nakazał Lechowi Wałęsie przeproszenie Sławomira Cenckiewicza oraz wpłatę 30 tys. zł na cel społeczny.

(Źródła: Gazeta Prawna, PAP, Wikipedia)