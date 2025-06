Narada dotycząca migracji

Premier Tusk zwyczajowo przed unijnymi szczytami bierze udział w spotkaniach przywódców zajmujących podobne stanowiska w ważnych kwestiach.

W naradzie dotyczącej migracji oprócz Tuska udział wzięli m.in.: premierki Włoch i Danii, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, oraz premierzy Węgier, Holandii i Szwecji: Viktor Orban, Dick Schoof i Ulf Kristersson. W drugim spotkaniu oprócz Tuska uczestniczyli liderzy krajów bałtyckich, nordyckich, Irlandii oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz - poinformowała w serwisie X kancelaria polskiego premiera.

Jednym z głównych tematów rozpoczętego w czwartek w Brukseli szczytu jest migracja.

Pakt migracyjny

W liście wysłanym do państw członkowskich przed posiedzeniem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że wdrażanie paktu migracyjnego jest wśród głównych priorytetów KE. Ma on wejść w życie w czerwcu 2026 r. i - jak podkreśliła szefowa KE - Unia jest obecnie w połowie okresu przejściowego.

Von der Leyen dodała, że celem jest zapobieganie nielegalnej migracji, do czego pakt ma się przyczynić.

Przypomniała w liście, że w kwietniu KE zaproponowała ustanowienie unijnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia. Na liście miałyby się znaleźć m.in. Egipt, Tunezja, Indie i Kolumbia. Lista ta ma pozwolić państwom UE efektywniej rozpatrywać wnioski o azyl, które "prawdopodobnie okażą się bezzasadne" - dodała.

Szefowa KE zwróciła też uwagę, że dobrowolnych powrotów imigrantów z krajów Afryki Północnej jest coraz więcej - w ub.r. było ich 28,6 tys., a w pierwszych czterech miesiącach br. - już 10,9 tys. Jak wyliczyła von der Leyen, Wspólnota wspiera finansowo m.in. Egipt, Turcję, Jordanię, Liban i Maroko, by mogły skutecznie zarządzać swoimi granicami.

Migracja - dane statystyczne

Według danych podanych przez przewodniczącą KE, w pierwszej połowie br. o 21 proc. spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic UE w ujęciu rocznym. Jak dodała, do połowy czerwca odnotowano ponad 69 tys. takich przypadków. Von der Leyen podkreśliła, że wciąż zbyt wiele osób ryzykuje życie, by dotrzeć do Europy; przypomniała, że w I kwartale br. ponad 785 osób straciło życie podczas przeprawy przez Morze Śródziemne i Atlantyk.

W lutym Tusk zadeklarował, że "Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który mógłby skutkować dodatkowymi kwotami imigrantów w Polsce". Polski rząd sprzeciwił się też przyjęciu paktu przez UE.

Pakt migracyjny, który ma rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii między wszystkie kraje UE, unijni ministrowie zatwierdzili w maju ub.r. przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier. Przepisy zawierają tzw. mechanizm obowiązkowej solidarności, zakładający rozlokowanie co roku w UE co najmniej 30 tys. migrantów.

Wniosek o azyl

Państwa, które nie będą chciały rozpatrzyć ich wniosków o azyl, będą musiały zapłacić 20 tys. euro za każdy nierozpatrzony wniosek lub zapewnić tzw. alternatywne środki solidarnościowe, np. delegowanie personelu. Regulacje zakładają też uwzględnienie, które państwa znajdują się pod presją migracyjną - tak, aby mniej obciążone państwa pomagały tym bardziej obciążonym.

Z Brukseli Jacek Stankiewicz (PAP)

