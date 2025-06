Prezydent Duda został zapytany w środę na konferencji prasowej po szczycie NATO w Hadze o bezpieczeństwo Polski w obliczu ćwiczeń wojskowych Zapad-2025, które odbędą się we wrześniu na Białorusi i w których udział może wziąć 100-150 tys. rosyjskich i białoruskich żołnierzy.

"Naszą odpowiedzą na ćwiczenia Zapad jest organizacja ćwiczeń w Polsce w tym samym czasie, na wschodniej flance NATO. Dzisiaj rozmawiałem z panem wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który powiedział mi, że rozesłano zaproszenia do wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego na te ćwiczenia i że zainteresowanie jest bardzo duże" - stwierdził. Dodał, że "jest wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli bardzo szerokie uczestnictwo sił sojuszniczych".

Zapad 2017. Po ćwiczeniach Rosja zaatakowała Ukrainę

Duda przypomniał, że po poprzednich ćwiczeniach wojskowych Zapad Rosja napadła na Ukrainę. "Dzisiaj trzeba bardzo wyraźnie pokazywać naszą gotowość, naszą siłę, to, że my nie lekceważymy, jesteśmy twardzi i że my tutaj stajemy i jesteśmy gotowi do obrony naszego terytorium" - powiedział.

Duda skomentował także decyzję o przeniesieniu ćwiczeń Zapad-2025 w głąb Białorusi, o czym poinformował pod koniec maja minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin. Jego zdaniem "jeżeli decyzja będzie taka, że te ćwiczenia zostaną odsunięte od granic Polski, czyli granic Sojuszu Północnoatlantyckiego i UE, jeżeli ich skala zostanie zmniejszona, to bardzo dobrze - to będzie tylko pokazywało, że nie ma agresywnych aspiracji po stronie rosyjskiej ani białoruskiej w tym momencie i oczywiście my to przyjmiemy z zadowoleniem".

Kosiniak-Kamysz, pytany pod koniec maja o reakcję na zaplanowane rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad, wskazał na zapowiedziane na początku roku tzw. ćwiczenia dywizyjne, czyli ćwiczenia angażujące większość żołnierzy i jednostek dużego związku taktycznego, jakim jest licząca nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy dywizja. Główną jednostką biorącą udział w tych ćwiczeniach ma być 18. Dywizja Zmechanizowana.

Ukraina w centrum uwagi szczytu NATO

W odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, jak rozmawia się na szczycie NATO w Hadze o Ukrainie, prezydent stwierdził, że "wszyscy liderzy jasno powiedzieli, że Ukraina wymaga wsparcia". "Bardzo jasno powiedziałem, że Rosja nie może wygrać tej wojny, że przyszłość Ukrainy - głęboko w to wierzę - to przyszłość transatlantycka, w naszej wspólnocie transatlantyckiej. Żadnych zastrzeżeń wobec tego nie było, nikt takich zastrzeżeń nie zgłaszał. Generalnie wsparcie dla Ukrainy i deklaracje dalszego wspierania Ukrainy były powszechne” - odpowiedział. (PAP)