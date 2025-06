Podczas transmisji, którą Axiom Space prowadzi na portalach społecznościowych, główny inżynier ds. integracji SpaceX John Insprucker poinformował, że na Przylądku Canaveral, skąd rakieta Falcon 9 wyniesie na orbitę kapsułę Dragon z załogą misji Ax-4, pogoda "wygląda świetnie" wzdłuż korytarza startowego.

"Obecnie prawdopodobieństwo zmiany warunków startu w pobliżu platformy startowej wynosi około 10 proc., a podczas lotu w przestrzeń kosmiczną wzdłuż wybrzeża wschodniego Atlantyku – około 5 proc." – powiedział ekspert.

Zaznaczył, że kontrola silników rakiety Falcon 9 na platformie 39A Centrum Kosmicznego Kennedy’ego została przeprowadzona na kilkanaście godzin przed startem, a ciśnienie w zbiornikach paliwa zostało wyrównane ok. 6,5 godzin przed startem.

"SpaceX właśnie rozpoczyna ostatnie kontrole przed startem, w tym kontrolę łączności z załogą. Zaraz zamkniemy boczny właz kapsuły Dragon, a następnie przejdziemy do bocznych uchwytów szczelności. Nieco później, o godz. T minus 45 minut (czyli 45 minut przed startem), dyrektor startu wycofa zespół tankowania paliwa i jeśli wszystko będzie gotowe, tankowanie rozpocznie się o godzinie T minus 35 minut" – opisywał.

Start zaplanowano na godz. 2.31 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 8.31 czasu wschodnioeuropejskiego). Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu start nie odbędzie się dzisiaj, następna okazja – jak zapewnił Insprucker – będzie jutro o 2.09 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 8.09 w Polsce).

Należąca do firmy SpaceX rakieta Falcon 9 ma wynieść kapsułę Dragon z członkami misji Ax-4 z kompleksu startowego 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego NASA na Przylądku Canaveral na Florydzie. Astronauci mają dotrzeć do ISS o ok. 13 czasu polskiego w czwartek.

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) – specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) – specjalista. Dr Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie i pierwszym na ISS.

To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencję Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Na ISS zabrane zostanie 13 eksperymentów i technologii polskich naukowców i firm.

