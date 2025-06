W przyszłym tygodniu premier Donald Tusk przedstawi koalicjantom wstępny zarys rekonstrukcji rządu, poinformował na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Będziemy kontynuować rozmowy o tym, jak dopasować do tego kompetencje naszych ludzi – wskazywał lider Polski 2050. Dodał, że do tej pory w gronie liderów koalicji nie odbyła się rozmowa na temat ustalenia priorytetów w realizacji poszczególnych obietnic i „opatrzenia ich klauzulą czasu”. – Żałuję, bo to mój postulat. On cały czas leży na stole – podkreślał Hołownia.

100 konkretów ciągle niezrealizowane. Analiza po 1,5 roku rządów

O przyśpieszeniu i zmianie priorytetów na sejmowych korytarzach słychać od wielu dni. Na dotychczasowy układ w kuluarach narzekają niemal wszyscy. – Koalicja jest dysfunkcyjna, blokujemy siebie nawzajem w wielu sprawach. Gdyby nie to, wiele naszych postulatów dawno udałoby się przepchnąć – mówi nam rozmówca z Nowej Lewicy.

– Zamierzamy jasno akcentować listę najważniejszych dla nas spraw: ustawy antykuwetowa i smartfonowa, media publiczne i mieszkania. Szymon Hołownia jasno zakomunikował premierowi, że nie zamierzamy odpuścić. Bez tych ustaw daleko nie zajedziemy – wskazuje jeden z posłów Polski 2050.