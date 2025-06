We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny i niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. usprawnienie rekrutacji, świadczeń dla żołnierzy, a także zasad działania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych czy zadań Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kluczowe zmiany w ustawie. Rekrutacja, świadczenia, Fundusz Wsparcia

W trakcie pierwszego czytania przyjęte zostały poprawki, głównie o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Ponadto - jak informował wiceszef resortu obrony Paweł Bejda - doprecyzowano zasady udzielania zezwoleń na fotografowanie obiektów wojskowych i tych o szczególnej ważności dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, a także złagodzono wymiar kary za złamanie tego zakazu z kary aresztu, do grzywny.

"Bardzo restrykcyjny zakaz fotografowania był przyjęty przez ustawę o obronie ojczyzny, której to pomysłodawcami i ludźmi, którzy zajmowali się procedowaniem oraz ustalaniem tej ustawy byli przedstawiciele poprzednio rządzących" - tłumaczył wiceszef MON.

Poseł Rafał Siemaszko (KO) poinformował, że jego klub popiera proponowane rozwiązania, a omawiany projekt jest odpowiedzią na konkretne potrzeby wynikające z intensyfikacji modernizacji armii. Siemaszko podkreślił, że projekt zakłada m.in. jakościowe i liczebne wzmocnienie personelu, usprawnienie procesu naboru do służby, zmiany motywacyjne dla żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia, czy odszkodowania w przypadku śmierci.

Polityczne poparcie dla projektu nowelizacji

Projekt poparły zarówno przedstawiciele koalicji rządzącej, jak i opozycji. "Procedowany projekt zawiera kilkadziesiąt zmian, które w większości oceniamy pozytywnie" - przekazał w poseł Michał Moskal w imieniu klubu PiS. W ocenie posła, "szczególnie istotna i godna poparcia jest propozycja podniesienia odszkodowań dla rodzin tych żołnierzy, którzy oddali życie w służbie Polsce".

Pozytywnie o nowelizacji wypowiedziała się także posłanka Urszula Nowogórska reprezentująca klub PSL. "Mnie najbardziej cieszy i co najbardziej istotne również w tym przedłożeniu to oczywiście fakt, że ze względów bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest to zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania obrazu wizerunków obiektów ważnych dla obrazowości kraju" - dodała Nowogórska.

Według posłanki Lewicy Joanny Wichy projekt ten "nie tworzy nowej ideologii obronnej, on po prostu porządkuje ścieżki kariery, upraszcza nabór i docenia doświadczenie służb kulturowych".

Z kolei poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj przekazał, że choć ocenia nowelizację pozytywnie, to proponowane zmiany wciąż zawierają elementy, które należy doprecyzować. Wymienił m.in. "drastyczne kurczenie się rezerw organizacyjnych".

Nowelizacja poparła również posłanka Marta Stożek w imieniu koła Razem. Zdaniem posłanki, projekt ten wprowadza kilkadziesiąt bardzo potrzebnych zmian, a zwłaszcza tych, które uwzględniają potrzeby społeczne i rodzinne osób zawodowo związanych z wojskiem i służbą dla bezpieczeństwa Polski. Podkreśliła jednak, że brakuje w niej jednak rozwiązań dla rodziców służących w wojsku.

Poparcie projektu zapowiedział również poseł Jarosław Sachajko z koła Wolni Republikanie, który ocenił, że jest to "krok w stronę silniejsze, lepiej wyposażonej i zmotywowanej armii".

Sejm - wobec poparcia ze strony wszystkich klubów i braku zgłoszonych poprawek podczas drugiego czytania - skierował ustawę pod głosowanie.

Ustawa o obronie Ojczyzny została przyjęta w kwietniu 2022 roku i zastąpiła wiele obowiązujących wcześniej aktów dotyczących funkcjonowania Sił Zbrojnych RP i całego systemu obronności państwa; obecnie jest podstawowym aktem prawnym regulującym ten obszar. Ustawa była już kilkukrotnie nowelizowana.

Cel nowelizacji: Sprawniejsza armia i lepsze zarządzanie zasobami

Podstawowym celem najnowszego projektu nowelizacji jest usprawnienie procesu rekrutacji do wojska i poprawa procesów zarządzania zasobami osobowymi Sił Zbrojnych, w zakresie działań kadrowych, finansowych oraz dyscyplinarnych.

Projekt obejmuje też kwestie związane z finansowaniem zakupów sprzętu wojskowego - m.in. za pomocą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego finansowana jest duża część kluczowych kontraktów na sprzęt. Chodzi m.in. o umożliwienie otwarcia przez stronę polską rachunku bankowego w banku centralnym państwa realizującego zamówienia na uzbrojenie lub sprzęt wojskowy; przychody z prowadzenie tego rachunku mają stanowić przychody Funduszu.(PAP)