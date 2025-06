Pod względem poziomu konsumpcji indywidualnej jest nam bliżej do średniej unijnej niż pod względem ogólnego wzrostu gospodarczego, czyli produktu krajowego brutto. Tak wynika z danych Eurostatu, unijnego biura statystycznego.

Chodzi o statystyki uwzględniające różnice w poziomie cen pomiędzy poszczególnymi gospodarkami. Dopiero one pozwalają na rzeczywiste porównanie wielkości gospodarek, poziomu PKB czy konsumpcji. Patrząc na tę ostatnią statystykę: ważne, ile dóbr czy usług faktycznie możemy kupić (lub faktycznie kupujemy), a nie tylko ile są one warte. W krajach, w których ogólny poziom cen jest wyższy, większa jest i wartość kupowanych towarów. Nie musi to jednak oznaczać, że konsumenci dostaną tam za swoje pieniądze więcej. Analogicznie w przypadku ogólnego wskaźnika PKB.