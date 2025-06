Zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa powrócił w kwietniu 2025 roku, po kilkudziesięciu latach przerwy. Wtedy to w życie weszło rozporządzenie ministra obrony narodowej do wprowadzającej go ustawy o obronie ojczyzny.

Zakaz fotografowania uderza w większość Polaków