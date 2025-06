Zapowiadany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwanej ustawą tytoniową, został w środę opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Dzień wcześniej MZ skierowało dokument do 21-dniowych konsultacji publicznych.

Projektowana nowelizacja ustawy zakłada zakaz wprowadzania do obrotu papierosów elektronicznych jednorazowego użytku. Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że przepisy są konieczne, bo rynek jednorazowych papierosów dynamicznie rośnie, a wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących.

„Przez wprowadzanie do obrotu rozumie się udostępnianie wyrobów, niezależnie od miejsca ich produkcji, konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za opłatą lub nieodpłatnie, w tym w drodze sprzedaży na odległość; w przypadku transgranicznej sprzedaży na odległość za miejsce wprowadzenia do obrotu wyrobu uznaje się państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym znajduje się konsument” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Zakaz dotyczyć będzie również e-papierosów z płynem niezawierającym nikotyny. Resort zdrowia zwrócił uwagę, że popularność takich wyrobów zwiększa ryzyko sięgania przez młodych ludzi po wyroby tytoniowe w tym samym stopniu, w którym czynią to papierosy elektroniczne jednorazowego użytku.

Za jego złamanie resort zdrowia przewiduje karę do 200 tys. zł grzywny, karę ograniczenia wolności lub obie te kary łącznie, co odpowiada sankcjom przewidzianym za podobne przestępstwo polegające na wprowadzaniu do obrotu tytoniu do stosowania doustnego.

Definicja papierosa elektronicznego jednorazowego użytku

MZ zaproponowało definicjępapierosa elektronicznego jednorazowego użytku jako wyrobu, który może być wykorzystywany do spożycia za pomocą ustnika pary zawierającej nikotynę albo niezawierającej nikotyny, lub wszystkie elementy tego wyrobu, i który nie jest przeznaczony do ponownego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych.

Projekt ustawy zakłada też upoważnienie prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych do zlecenia badania składu płynów do elektronicznych papierosów oraz badania emisji z papierosów elektronicznych na potrzeby postępowania w przedmiocie wstrzymania wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub nakazania wycofania z obrotu na czas niezbędny do dokonania oceny przez Komisję Europejską, czy określone papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Sankcją za nieprzekazanie oraz nieumożliwienie pobrania próbek papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych ma być kara administracyjna w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Resort zdrowia zaproponował też przepis dotyczący woreczków nikotynowych, który mówi, że nie mogą one zawierać składników, które nadają zapach lub smak inny niż tytoniowy. Dodatkowo na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym woreczków nikotynowych powinien być zamieszczony wykaz wszystkich składników wyrobu w porządku malejącym według masy; (...) nie mogą natomiast zawierać jakichkolwiek elementów lub mieć cech, które odnoszą się do smaku, zapachu i środków aromatyzujących.

Projekt zakłada również, że ustawa miałaby wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Produkty, o których w niej mowa, miałyby pozostać w obrocie nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów.

W Polsce najwięcej nieletnich na świecie używa e-papierosów

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Polska ma największy na świecie odsetek osób nieletnich kiedykolwiek używających e-papierosów. Wśród nastolatków w wieku 15-19 lat, którzy spróbowali elektronicznych papierosów, odsetek ten podniósł się w Polsce z 16,8 do 62,1 proc.

akar/ joz/