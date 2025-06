"Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło - nie ma powodu aby zwlekać" - napisał na portalu X Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 stawia szereg warunków Donaldowi Tuskowi.

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, premier Donald Tusk zapowiedział głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Odbędzie się ono 11 czerwca. 5 czerwca ma się odbyć spotkanie liderów partii wchodzących w skład rządzącej koalicji. Szymon Hołownia zamieścił listę spraw, które zamierza poruszyć na spotkaniu.

W pierwszym punkcie marszałek Sejmu oczekuje przeprowadzenia rekonstrukcji rządu. "Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło - nie ma powodu aby zwlekać" - czytamy w internetowym wpisie.

"Koalicja musi zobowiązać się do listy reform, które przeprowadzi jak najszybciej. Nasz pakiet to 5 kluczowych dla Polaków zmian: ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych" - dodał.

Hołownia oczekuje także odchudzenia administracji rządowej. "Najmniejszy rząd Europy w jednym z największych krajów Europy to tani populizm, ale polski rząd ma być chudszy. Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów?" - pyta lider Polski 2050.

W ostatnim punkcie, Hołownia oczekuje zmian w umowie koalicyjnej. Domaga się, by plany wpisane do niej "miały pokrycie w liczbach".

"Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem" - kończy swój wpis Hołownia.