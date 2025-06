Poczta Polska. Jakie plany ma prezes?

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz przedstawił informację związaną z planami i obecną sytuacją państwowego operatora pocztowego.

Mikosz przypomniał, że Poczta jest właścicielem Banku Pocztowego. Spółka - jak dodał - chce rozwijać "proste usługi bankowe". "Mamy zamiar wykorzystywać placówki i pracowników poczty (...) do sprzedaży częściowo małych produktów finansowych takich chociażby jak podstawowe otwarcie rachunku" - przekazał prezes Poczty. Dodał, że Poczta Polska tworzy też specjalne dedykowane strefy finansowe, które mają służyć do oferowania innych produktów finansowych.

"Tam gdzie np. zawiera się ubezpieczenia, też jest potrzebny kontakt z człowiekiem i to jest rzecz, którą nasi pracownicy mogliby bardzo dobrze robić. To jest jedna z inwestycji, którą przedstawiamy radzie nadzorczej dokładnie za dwa tygodnie, czyli zainwestowanie w sieć dystrybucji produktów finansowych" - mówił Mikosz.

"Od nowego roku będziemy mieli nowy regulamin wynagrodzeń"

Z końcem lutego br. w Poczcie Polskiej przestał obowiązywać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), który określał warunki pracy i płacy. Z tego powodu spółka wprowadziła Regulamin Wynagradzania. W takiej sytuacji każdy pracownik może przyjąć porozumienie zmieniające zasady wynagradzania lub nie. Jeżeli zdecyduje się je przyjąć, to warunki jego wynagradzania się zmieniają, jeśli nie to pracodawca przekazuje mu wypowiedzenie zmieniające. To z kolei może stać się wypowiedzeniem ostatecznym, które zrywa stosunek pracy.

Mikosz poinformował, że na tę chwilę 45 tys. osób przyjęło porozumienia zmieniające na ok. 53 tys. osób zatrudnionych. "Od nowego roku będziemy mieli nowy regulamin wynagrodzeń po to, żeby pensja minimalna była pensją zasadniczą i dopiero od niej były nadbudowywane dodatki" - zapowiedział.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w kraju.

Plan transformacji obejmuje osiem obszarów

Zarząd firmy wdraża obecnie plan transformacji, który według prezesa Mikosza ma przekształcić operatora "w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową" i jest potrzebny ze względu na trudną sytuację Poczty. Plan transformacji obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową. Przeznaczono na niego ok. 500 mln zł.

W maju Poczta poinformowała PAP, że w 2024 r. zanotowała 213 mln zł straty netto. Strata była mniejsza o 408 mln zł wobec tej z 2023 r. Poczta w 2025 r. planuje zwiększenie inwestycji, "zwłaszcza w obszarze IT, aby podnieść bezpieczeństwo i automatyzację procesów biznesowych, co ma na celu dalszą transformację i budowę wartości organizacji".

Poczta prowadziła też Program Dobrowolnych Odejść (PDO) oraz zwolnienia grupowe. PDO objął ok. 5 tys. pracowników, którzy w jego ramach otrzymali odprawę oraz rekompensatę. Program został zawieszony na początku marca, a Poczta deklaruje, iż nie planuje dalszej redukcji etatów.