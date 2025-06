Według raportu Google Trends, w okresie od 31 maja do 1 czerwca najczęściej wyszukiwanym kandydatem na prezydenta w II turze był kandydat KO Rafał Trzaskowski; interesowało się nim 51 proc. internautów. Pozostałe 49 proc. użytkowników sieci poszukiwało informacji o kandydacie popieranym przez PiS Karolu Nawrockim.

Znaczące różnice widoczne są jednak w przypadku wyszukiwań dotyczących partii politycznych: 80 proc. zapytań dotyczyło Prawa i Sprawiedliwości, a jedynie 20 proc. Koalicji Obywatelskiej.

Najwięcej zapytań o Karola Nawrockiego wiązało się z jego córką

Analiza pokazuje, że najwięcej zapytań o Karola Nawrockiego wiązało się z jego córką. 7-latka zwróciła na siebie uwagę podczas wieczoru wyborczego ojca, chętnie nawiązując kontakt z publicznością. W trakcie wystąpienia Karola Nawrockiego machała flagą Polski i układała ręce w kształt serca. Internauci zwracają uwagę na pojawiające się w sieci przejawy hejtu wobec dziewczynki. W komentarzach część internautów zarzuca jej "nieodpowiednie zachowanie".

Użytkownicy sieci pytali również o przynależność partyjną Nawrockiego. W trakcie marcowej konferencji programowej w Szeligach prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o poparciu partii dla Nawrockiego. "Nawet ci, bo dziś tacy są, także po naszej stronie - Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za Karolem Nawrockim, ale nie wiedzieli do końca, czy to jest nasz partyjny kandydat, czy my go także popieramy jako kandydata obywatelskiego, już dzisiaj wiedzą" - mówił wtedy Kaczyński. "Wiedzą, że to nasz kandydat. Innego nie ma" - podkreślił.

O tym, że Nawrocki będzie kandydatem na prezydenta, zdecydował Komitet Obywatelski pod koniec listopada ub. roku podczas konwencji w Krakowie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Internauci poszukiwali odpowiedzi na pytania o stosunki Karola Nawrockiego do Unii Europejskiej. W czasie wiecu w Bydgoszczy, tuż po I turze wyborów Nawrocki podkreślił, że wybory prezydenckie są o suwerenności Polski. "My nie chcemy Unii Europejskiej, która mówi nam, jak mamy się ubierać, jak żyć, jak ma wyglądać nasz system praworządności, jak ma być zarządzana nasza armia. Unia Europejska dzisiaj potrzebuje silnej, suwerennej Polski, mówiącej swoim głosem i prezydenta państwa polskiego, który Unię Europejską będzie budził z tego letargu i balansu" - oświadczył.

Rafał Trzaskowski i Prince Polo?

W przypadku Rafała Trzaskowskiego dominowały zapytania dotyczące jego związku z firmą Prince Polo, producentem wafli czekoladowych. Kandydat KO na prezydenta mówił w kwietniu podczas spotkania z mieszkańcami w Ostrowcu Świętokrzyskim o polskich firmach, których wyroby znane są na całym świecie. Jako przykład podał m.in. batony Prince Polo. Podkreślił, że wymienione przez niego produkty są hitami na półkach sklepowych w Mongolii, Azerbejdżanie oraz Islandii i trzeba je promować nie tylko w tych krajach, ale na całym świecie. Dodatkowo kandydat wyjął w trakcie wystąpienia wafel czekoladowy, a popularność zyskał fragment jego wypowiedzi, w którym mówił "Jedzmy razem Prince Polo Drodzy Państwo".

Inne zapytania na temat Trzaskowskiego dotyczyły głównie jego poglądów i programu wyborczego, w tym o stosunek do aborcji czy paktu migracyjnego.

Autorzy raportu podkreślili, że równie często pojawiało się w sieci zapytanie "Czy Trzaskowski jest z PiS-u?". Jak sam kandydat mówił, jego przygoda z polityką rozpoczęła się w liceum, gdy przed wyborami 1989 r. zgłosił się jako tłumacz-wolontariusz do biura warszawskiego Komitetu Obywatelskiego w kawiarni Niespodzianka. W latach 2000-2001 pracował jako doradca sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusz-Wolskiego, a później - w latach 2004-2009 - doradzał delegacji PO w Parlamencie Europejskim. W swojej karierze pełnił już rolę europosła, ministra administracji i cyfryzacji, wiceministra spraw zagranicznych ds. Unii Europejskiej, pełnomocnika ds. Rady Europejskiej i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski pełni funkcję prezydenta Warszawy drugą kadencję, na fotel prezydenta kandydował również dwukrotnie.

Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej niedzielne wybory prezydenckie w Polsce wygrał Karol Nawrocki, popierany przez PiS, który uzyskał 50,89 proc. głosów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego, zagłosowało 49,11 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.