W ocenie Wawrykiewicza, do objęcia urzędu przez prezydenta nie jest konieczne stwierdzenie ważności wyboru przez Sąd Najwyższy. Jego zdaniem tą sprawą mogłaby zająć się Izba Pracy Sądu Najwyższego już po tym, jak Trzaskowski zostanie prezydentem i po "wyrzuceniu neosędziów" z SN.

Według badania exit poll w II turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał 50,3 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki - 49,7 proc., co mieści się w granicach błędu statystycznego.

wybory prezydenckie

Bodnar pytany, czy w przypadku korzystnego dla Trzaskowskiego wyniku wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN może go nie uznać, odparł, że musimy cały czas pamiętać o wyroku TSUE z 21 grudnia 2023 r., który kwestionuje status tej Izby. Wskazał również, że w przypadku stwierdzania ważności wyboru prezydenta konstytucja mówi o Sądzie Najwyższym, a nie o konkretnej izbie. "Myślę, że I prezes SN Małgorzata Manowska znajdzie sposób, żeby nie było tutaj żadnych kontrowersji, jeśli chodzi o ten właśnie problem" - stwierdził minister sprawiedliwości.

O tę samą sprawę dziennikarze pytali europosła KO Michała Wawrykiewicza, adwokata i współtwórcę inicjatywy "Wolne Sądy". "Nie mam żadnych obaw, dlatego że Izba Kontroli Nadzwyczajnej (...) nie jest sądem. To nie jest Sąd Najwyższy. A polska konstytucja mówi, że ważność wyborów prezydenckich stwierdza Sąd Najwyższy" - wskazał.

Europoseł KO dodał przy tym, że do objęcia urzędu przez prezydenta nie jest konieczne stwierdzenie ważności wyboru przez Sąd Najwyższy. "Dopiero po tym, jak Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, zostanie uchwalona stosowna ustawa o statusie Sądu Najwyższego i wyrzuceniu stamtąd neosędziów, będzie mogła normalna izba SN, Izba Pracy, zająć się stwierdzeniem ważności wyborów" - powiedział.

Dopytywany przez PAP, co w sytuacji, jeśli wcześniej o ważności wyboru prezydenta orzeknie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, Wawrykiewicz stwierdził, że będzie to "prawnie irrelewantne", czyli "bez znaczenia prawnego". "Po to PiS tworzył tę izbę, żeby mieć taki konstytucyjny wytrych do ewentualnego unieważenienia wyborów. Więc jeśli Izba się zbierze i wyda tzw. uchwałę, która nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, to nie wpłynie to na ważność wyborów" - ocenił europoseł.

Zgodnie z ustawą o SN to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów. Izba ta powstała na mocy ustawy o SN z 2017 r. i tworzą ją osoby powołane po 2017 roku na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy o KRS z 2017 r.

Status tych sędziów jest kwestionowany przez rząd, a także część środowiska prawniczego; minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził wprost, że w myśl wyroków TSUE oraz ETPCz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN "nie jest sądem".

Według Kodeksu wyborczego w razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały stwierdzającej nieważność wyboru prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie. Postanowienie marszałka Sejmu o nowych wyborach podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw najpóźniej w 5. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego.(PAP)

