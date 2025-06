Marciniak wyraził nadzieję, że PKW w poniedziałek poda oficjalny wynik wyborów. "Faktycznie mamy świadomość, że ta różnica (głosów) będzie niewielka według tych sondaży. To jest kwestia jednak, według moich wyliczeń na szybko 120 tysięcy głosów. Biorąc pod uwagę ok. 23 mln głosów ewentualnie oddanych, to bardzo mała różnica" - powiedział przewodniczący PKW.

Uprawnionych do głosowania w II turze wyborów było prawie 29 mln Polaków. W II turze tegorocznych wyborów prezydenckich rywalizuje ze sobą dwóch kandydatów: Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy) oraz Karol Nawrocki (kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, prezes Instytutu Pamięci Narodowej). (PAP)

bpk/ par/