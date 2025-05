Gdyby w niedzielę odbyły się wybory parlamentarne zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,61 proc.; Koalicja Obywatelska zdobyłaby 32,04 proc., a Konfederacja 16,43 proc. - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Różnica między dwoma głównymi ugrupowaniami pozostaje minimalna i mieści się w granicy błędu statystycznego.

W omówieniu wyników sondażu oceniono, że zaskoczeniem nie jest wysoki wynik Konfederacji Wolność i Niepodległość. Notowania - jak wskazano - pokazują trwałe zakorzenienie formacji wśród wyborców.

Wynik Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) to 6,68 proc., co - jak zaznaczono - oznacza niebezpieczne zbliżenie się do progu wyborczego.

Nowa Lewica (Wiosna + SLD) uzyskała 6,01 proc. poparcia. Poniżej progu znalazła się zaś Partia Razem z wynikiem 4,43 proc. Na inne ugrupowania wskazało 0,8 proc. respondentów.

Badanie 25 maja przeprowadził dla "Super Expressu" Instytut Badań Pollster metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych Polaków.