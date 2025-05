Wybory prezydenckie 2025 – termin, godziny głosowania

Druga tura wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w najbliższą niedzielę (1 czerwca). Polacy za granicą mogą oddać swój głos w utworzonych tam komisjach wyborczych między godz. 7.00 a 21.00 (czasu lokalnego). Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina: "głosowanie na kontynentach amerykańskich (Ameryka Południowa i Ameryka Północna) odbędzie się w dniu 31 maja 2025 r.".

Wyborcy, którzy chcą oddać swój głos za granicą, mieli czas do 27 maja na to, by wusłudze eWybory złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców poza Polską. W przypadku zaświadczenia o prawie do głosowania termin mija w czwartek. "Do 29 maja 2025 r. należy złożyć do właściwego terytorialnie konsula papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem" – informuje MSZ Polski. "Uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania wyłącza możliwość złożenia wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Na jego podstawie można głosować w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju i za granicą" – zaznacza resort spraw zagranicznych.

Wybory prezydenckie 2025 – wiadomość dla głosujących za granicą

Wyborcy, którzy chcą oddać głos za granicą, powinni pamiętać, by na głosowanie zabrać "ważny polski dokument tożsamości – za granicą jest nim wyłącznie ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty". "Aplikacja mObywatel nie jest dokumentem za granicą" – przypomina system eWybory.

System eWybory poleca też wyborcom, by sprawdzili numer komisji do jakiej są zapisani, "pozwoli to ustawić się w odpowiedniej kolejce i skróci czas oczekiwania".