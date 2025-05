Sławomir Mentzen zapowiedział podczas swojego wieczoru wyborczego po I turze wyborów prezydenckich, że przed drugą turą, w której 1 czerwca zmierzą się Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki, pomoże swoim wyborcom dokonać wyboru.

Mentzen zaprosił obu kandydatów na prezydenta na wywiad, podczas którego zaproponował im podpisanie 8 punktowej deklaracji zawierającej postulaty ważne dla jego wyborców. Nawrocki listę podpisał, Trzaskowski nie - ale częściowo zgodził się z czteroma jej punktami.

8 postulatów Mentzena to m.in.: zobowiązanie do niepodpisywania żadnej ustawy podwyższającej podatki w Polsce, sprzeciw wobec wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz brak zgody na ratyfikację akcesji Ukrainy do NATO.

Mentzen ocenił rozmowy z kandydatami

Mentzen w środowym filmie na swoim kanale Youtube, ocenił obie rozmowy. Jak podkreślił, jest zawiedziony Rafałem Trzaskowskim, ponieważ nie podpisał on żadnego z punktów jego deklaracji. Dodał, że nie widzi "absolutnie żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego".

Oceniając rozmowę z Karolem Nawrockim stwierdził, że ten ma problemy z wiarygodnością, w związku z czym powinien powstać film o jego młodości, bo jest to "fascynująca filmowa historia". Lider Konfederacji ucieszył się natomiast z faktu, że Nawrocki podpisał jego deklarację.

Polityk Konfederacji podkreślił, że nie zamierza przekazywać poparcia żadnemu z kandydatów. Jak zaznaczył, jego wyborcy mają własny rozum. "Jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Naprawdę nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować. Doskonale wiecie, do kogo wam jest bliżej i zagłosujcie tak, jak mówi wam wasze sumienie" - mówił.

"Jestem przekonany, że pomogłem wam w dokonaniu wyboru na tyle, na ile mogłem - że dobrze wykorzystałem ten czas między pierwszą i drugą turą. Przybliżyłem wam obydwu kandydatów, zmusiłem ich do tego, żeby się trochę lepiej zaprezentowali. I to wy musicie podjąć decyzję, co z tym zrobicie" - podkreślił Mentzen.

Mentzen zachęcał do głosowania

Polityk Konfederacji zachęcał swoich wyborców, aby poszli na wybory. "Mogę tylko zaapelować, żebyście poszli na te wybory i zagłosowali sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Jeżeli wy nie wybierzecie sobie prezydenta, to inni wybiorą go wam" - apelował Mentzen.

Po rozmowie z Trzaskowskim, kandydat KO wraz osobami ze swojego sztabu i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim poszli do toruńskiego pubu lidera Konfederacji i wraz z Mentzenem wypili tam piwo. Spotkanie to skrytykowali różni politycy prawicy, a sam Mentzen stwierdził w niedzielę, że zaskoczyła go skala reakcji na tę sytuację i zapewnił, że nie zamierza "dać się zwasalizować PiS czy PO". W środowym filmie jeszcze raz potwierdził swoje słowa i zaznaczył, że spotkanie te bardziej zaszkodziło Trzaskowskiemu niż jemu.(PAP)