"Legitymacja studencka w mObywatelu będzie powszechna i dostępna dla wszystkich studentów i studentek w Polsce. (…) Wszystkie dotychczasowe legitymacje – fizyczne i cyfrowe – pozostają ważne do końca ich terminu” – zaznaczono w nadesłanym we wtorek do PAP komunikacie resortu cyfryzacji.

Od 1 lipca mLegitymacja będzie domyślnie dodawana do systemu mObywatel. Teraz studenci muszą sprawdzić jej dostępność na uczelni, przygotować kod QR oraz hasło do aktywacji oraz zeskanować kod lub wpisać hasło do aplikacji mObywatel.

„To kolejny krok w kierunku nowoczesnych, cyfrowych usług publicznych. Mobilna legitymacja zapewni te same uprawnienia co karta fizyczna – z tą różnicą, że będzie zawsze pod ręką, w telefonie. Dzięki porozumieniu @CYFRA_GOV_PL i @MNiSW_GOV__PL ponad milion studentów i studentek w Polsce zyska łatwiejszy dostęp do swojego dokumentu. (…) Tworzymy nowoczesną administrację, która odpowiada na realne potrzeby młodych ludzi” – ocenił we wpisie na platformie X szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Legitymacja studencka w mObywatelu

mLegitymacja to aplikacja w smartfonie potwierdzająca, że student ma legitymację studencką – jest jej cyfrową wersją i ma taką samą moc prawną. Ten dokument elektroniczny poświadcza m.in. uprawnienia do zniżek, na przykład ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych albo biletów do kina i teatru.

„Cyfrowa legitymacja będzie zawsze pod ręką – w aplikacji mObywatel. Wprowadzamy legitymacje studenckie w mObywatelu dostępne dla ponad miliona studentów i studentek w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego robimy kolejny krok w cyfrowych dokumentach i usługach” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

W komunikacie zaznaczono, że to rozwiązanie stanowi kolejny element cyfryzacji usług publicznych. „Rząd kontynuuje działania na rzecz prostych, cyfrowych i przyjaznych usług dla obywateli. Sukcesywnie wprowadzamy kolejne dokumenty powszechnie dostępne dla milionów obywatelek i obywateli, jak na przykład mLegitymacja ucznia lub mLegitymacja nauczyciela” – napisano.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że studenci nadal będą mogli korzystać z fizycznych kart procesorowych (czyli plastikowych z czipem) – na wniosek.(PAP)