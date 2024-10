Ponad 218 tys. studentów korzysta z mLegitymacji. Elektroniczna legitymacja ułatwia codzienne życie i zapewnia szybki dostęp do zniżek. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to doskonały moment, by poznać możliwości jakie daje mLegitymacja studencka - przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji.

mLegitymacja to cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, która posiada taką samą moc prawną. Dzięki niej można korzystać z różnorodnych zniżek, takich jak te na komunikację miejską, bilety do kina czy teatru. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które łączy wszystkie funkcje tradycyjnej legitymacji w telefonie. Wiele uczelni wyższych już wprowadziła mLegitymację, a kolejne systematycznie dołączają do programu - podaje Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak dodać mLegitymację do aplikacji mObywatel?

Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel jest szybkie i proste. Studenci powinni:

Sprawdzić dostępność mLegitymacji na uczelni – można to zrobić np. w aplikacji USOS. Przygotować kod QR oraz hasło do aktywacji. Zeskanować kod QR lub wpisać hasło do aplikacji mObywatel.

Największe zalety mLegitymacji

Ministerstwo Cyfryzacji wylicza korzyści używania mLegitymacji:

nie ma ryzyka zgubienia lub zniszczenia dokumentu;mLegitymacja jest zawsze dostępna w telefonie;Umożliwia potwierdzenie tożsamości i przynależności do uczelni;Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku.

Informacje na temat aplikacji mObywatela 2.0

Dodatkowe informacje na temat mLegitymacji oraz innych funkcji aplikacji mObywatel można znaleźć na oficjalnej stronie mObywatela 2.0, gdzie dostępne są najnowsze szczegóły o jej rozwoju.

Źródło: Gov.pl