Cisza wyborcza w Polsce. Czego nie wolno robić?

W najbliższą niedzielę (18 maja 2025 r.) odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Cisza wyborcza to czas, który rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania, czyli o północy z piątku (16 maja) na sobotę (17 maja).

Cisza wyborcza trwa do zakończenia głosowania – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).

Podczas ciszy wyborczej w Polsce:

"nie można prowadzić agitacji wyborczej";

"nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych".

Jak zaznacza Państwowa Komisja Wyborcza, wspomniane zasady dotyczą również publikacji w sieci. Niedozwolone jest np. udostępnianie materiałów lub pisanie komentarzy/postów o kandydatach w mediach społecznościowych. Podczas głosowania w lokalu wyborczym musimy też pamiętać o tym, by np. nie "eksponować napisów, znaków oraz symboli kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi". Ponadto, w czasie trwania ciszy wyborczej nie można poruszać się pojazdami, na których znajdują się materiały związane z kandydatami (np. plakaty i reklamy).

Cisza wyborcza. Ile wynosi grzywna za publikacje sondaży?

Podczas ciszy wyborczej w Polsce obowiązuje zakaz publikowania wyników sondaży wyborczych.

Jak przypomina PKW, materiały, które zostały opublikowane przed ciszą wyborczą, "nie muszą być usuwane z przestrzeni publicznej na czas ciszy wyborczej". Ważne jest jednak to, że w tym czasie "nie wolno ich modyfikować ani przemieszczać". Gdy wspomniany zakaz zostanie złamany, może to zostać uznane za "czynne prowadzenie agitacji wyborczej".

Co grozi w Polsce za upublicznianie podczas ciszy wyborczej sondażów? W przypadku złamanie tego zakazu – jak podaje PKW – jest to "kara grzywny od pięciuset tysięcy do miliona złotych".

Kto zajmuje się przypadkami naruszenia ciszy wyborczej?

Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji podczas ciszy wyborczej jest określane jako wykroczenie – podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza. Z kolei "naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów" to przestępstwo.

To, czy doszło w konkretnym przypadku do naruszenia zakazów, stwierdzają organy ścigania oraz sądy. Monitorowaniem przypadków ws. naruszania ciszy wyborczej zajmuje się Policja.