Debaty w Końskich odbędzie się 28 maja

"Mam tylko nadzieję, że dojdzie do rzeczywistej debaty, promującej umiejętność dogadywania się” – podkreślił samorządowiec.

O planach zorganizowania debaty w Końskich informował wcześniej w serwisie X redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz. "W środę – 28 maja- zorganizujemy debatę na rynku w Końskich. (…) Republika zaproponuje debatę, jakiej jeszcze nie było" – napisał Sakiewicz w środę na platformie X.

Według Sakiewicza swój udział potwierdził już popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki. We wpisie na X wyraził również nadzieję, że udział w debacie weźmie również kandydat KO Rafał Trzaskowski.

"Otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy wniosek Telewizji Republika"

Burmistrz Końskich Krzysztof Obratański potwierdził w piątek PAP, że formalne zgłoszenie ws. zorganizowania debaty wpłynęło - 22 maja - i zostało rozpatrzone pozytywnie. "Otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy wniosek Telewizji Republika o zorganizowanie debaty na naszym rynku" - poinformował.

Jeśli zaplanowana na 28 maja debata dojdzie do skutku, będzie kolejnym wydarzeniem z cyklu. Przed I turą wyborów, 11 kwietnia, w Końskich odbyły się dwie debaty: pierwsza na rynku, transmitowana przez TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam, oraz druga - w hali sportowej, pokazywana przez TVP, Polsat i TVN.

Co pokazują sondaże?

W ostatnich sondażach różnice w poparciu dla obu kandydatów na urząd prezydenta RP mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Wydaje się więc, że konecka debata może mieć spore znaczenie, jeśli chodzi o końcowy wynik wyborów. "Bardzo wiele na to wskazuje. Mam tylko nadzieję, że tym razem w odróżnieniu od tej sytuacji sprzed pięciu lat (wówczas w debacie w Końskich wziął udział tylko Andrzej Duda – przyp. PAP), dojdzie do debaty z udziałem dwóch kandydatów. Liczę, że nie brak obecności będzie powodem oceny, tylko właśnie to, co widzowie podczas debaty usłyszą i zobaczą. Bardzo bym sobie tego życzył" – zaznaczył burmistrz Końskich.

W 2020 roku przed drugą turą wyborów prezydenckich nie doszło do bezpośredniej debaty między kandydatami. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda odmówił udziału w spotkaniu planowanym przez m.in. redakcje Onetu, TVN. Z kolei Rafał Trzaskowski nie wziął udziału w wydarzeniu organizowanym przez TVP w Końskich.

Obratański liczy, że kolejna debata będzie okazją do promocji miasta. Z danych fundacji Res Futura wynika, że przekaz dotyczący debaty z 11 kwietnia wygenerował w mediach społecznościowych ponad miliard zasięgu w ciągu 12 godzin od jej rozpoczęcia. Oznacza to, że przeciętny internauta w Polsce zetknął się z treściami dotyczącymi debaty średnio 40 razy. Łącznie odnotowano ponad 250 tysięcy unikalnych wzmianek, co daje średnio jeden nowy wpis lub cytat co trzy sekundy.

"Końskie powinny postawić pomnik Grzegorzowi Schetynie"

"Po pierwszej debacie w Końskich odnotowałem z pewną satysfakcją wpis na platformie X pana Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych lakonicznie stwierdził, że Końskie powinny postawić pomnik Grzegorzowi Schetynie. Wynika z tego, że można mieć wątpliwości, kto wygrał poszczególne debaty organizowane u nas, ale ogólnie wygrało miasto Końskie” – podkreślił samorządowiec.

Zainteresowanie polityków Końskimi – miastem w północnej części woj. świętokrzyskiego, liczącym 17,5 tys. mieszkańców – to efekt słów Grzegorza Schetyny sprzed dekady. Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził wówczas, że "wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie".

Były lider Platformy Obywatelskiej w rozmowie z PAP przed pierwszą turą wyborów wyjaśniał, że chodziło mu o znaczenie "Polski powiatowej", która - jego zdaniem - odgrywa kluczową rolę w decyzjach wyborczych.

Według danych PKW w Końskich w pierwszej turze wyborów zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 39,96 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 27,38 proc.