Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski, którzy zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich, zabiegają o poparcie ich przez wyborców kandydatów, którzy odpadli już z wyścigu o prezydenturę. We wtorek Sławomir Mentzen, który w niedzielnych wyborach jako kandydat Konfederacji uzyskał trzeci wynik (14,81 proc.), podkreślił, że jego wyborcy są samodzielni i rozsądni i trzeba ich do siebie przekonać i dlatego zaprosił Trzaskowskiego i Nawrockiego na rozmowę do swego kanału w serwisie YouTube. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

Tusk komentuje gotowość Karola Nawrockiego do podpisania deklaracja Sławomira Mentzena

Proponowana przez Mentzena deklaracja zobowiązuje kandydatów m.in. do tego, że po objęciu urzędu prezydenta nie podpiszą ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. "Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia" - odpowiedział Nawrocki na X, zwracając się do Mentzena.

W środę premier podkreślił, że pierwszym i najważniejszym żądaniem Władimira Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. "Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem" - napisał.

"Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski" - dodał Tusk.

Czego dotyczy deklaracja Sławomira Mentzena?

W deklaracji, którą zaproponował Mentzen znalazło się osiem punktów.

Dotyczą one zobowiązania się przez kandydata, że w przypadku objęcia urzędu prezydenta: nie podpisze "żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne" oraz "żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy" i będzie stał "na straży polskiego złotego"; nie podpisze "żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską konstytucją"; nie pozwoli "na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy" i nie podpisze "ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO; nie podpisze "żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni"; nie zgodzi się "na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej"; nie podpisze "ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta".