O ustaleniach ze strony sztabu Trzaskowskiego poinformowała uczestnicząca we wtorkowym spotkaniu dotyczącym organizacji debaty szefowa sztabu Wioletta Paprocka oraz poseł KO Patryk Jaskulski. W mediach społecznościowych informacje na ten temat przekazał natomiast wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski. "Co się udało ustalić? Odbędzie się debata w piątek. Będą tylko pytania wzajemne kandydatów. Moderatorem będzie red. Prusinowski z SE" - napisał. Dodał jednocześnie, że odrzucono postulaty, by rozszerzyć debatę poza trzy największe telewizje. W jego ocenie to "brak szacunku do widzów i wyborców".

"Padła zapowiedź, że to ma być jedyna wielka debata. Sygnał z tej debaty będzie udostępniony wszystkim telewizjom, więc wszystkie media, które będą zainteresowane tym, żeby pokazać Polkom i Polakom debatę, będą mogły z tego skorzystać" - powiedział natomiast dziennikarzom Jaskulski.