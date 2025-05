Trzecie miejsce zajął kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z wynikiem 13,2 proc. Miejsca poza podium zajęli: Joanna Senyszyn (12,6 proc.), Magdalena Biejat (10,5 proc.), Grzegorz Braun (9,2 proc.), Karol Nawrocki (6,9 proc.), Krzysztof Stanowski (4,5 proc.) i Szymon Hołownia (3,1 proc.). Inni kandydaci uzyskali wynik poniżej 2 proc.

Wybory prezydenckie 2025 w szkołach - ilu uczniów uprawnionych do głosowania

W 668 szkołach uprawnionych do głosowania było 190 290 uczniów (13-19 lat). Oddali oni 95 929 głosów ważnych i 5389 nieważnych, czyli frekwencja wyniosła 53 proc. Według Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) "to rezultat daleki od ideału". Centrum zwróciło uwagę, że "Trzaskowski i Nawrocki, którzy weszli do II tury prawdziwych wyborów prezydenckich, cieszyli się relatywnie niskim poparciem wśród młodzieży, wspólnie otrzymując jedynie 20 proc. poparcia (o 41 p. proc. mniej niż w oficjalnych wyborach)".

Partie rozdające karty bez szans u uczniów oddających głos w wyborach

Według Centrum uzyskanie największej liczby głosów przez "skrajnie odmiennych ideowo" kandydatów wskazuje, że "młodzi nie boją się głosować na kandydatów o jednoznacznych, wyrazistych poglądach – są gotowi poprzeć zarówno partie mocno lewicujące, jak i antysystemową prawicę, rzadziej głosują na partie, które od lat rozdają karty w polityce".

Młodzi głosują - ja dlugo jest prowadzona akcja

"Młodzi głosują" to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna, w której uczniowie szkół podstawowych (od klas VI) i ponadpodstawowych przygotowują szkolne wybory, prowadzą kampanie profrekwencyjne, powołują komisje wyborcze, zliczają głosy i organizują debaty na ważne dla nich tematy. Od 1995 r. w akcji zagłosowało ponad 3 mln uczniów.

Akcja "Młodzi głosują" odbywa się w szkołach od 30 lat. Ma zwiększyć zainteresowanie polityką wśród młodzieży i kształtować nawyki obywatelskie. Przeprowadza ją Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacja pozarządowa działająca w edukacji tworząca m.in. Latarnika Wyborczego.