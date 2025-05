Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek oficjalne wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich. W ich drugiej turze, która odbędzie się 1 czerwca zmierzą się kandydat KO Rafał Trzaskowski, który uzyskał w niedzielę 31,36 proc. głosów i popierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego zagłosowało 29,54 proc.

Trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu uzyskał kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 14,81 proc. głosów, czwarty europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - 6,34 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się m.in.: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - 4,99 proc., lider partii Razem Adrian Zandberg - 4,86 proc., kandydatka Nowej Lewicy - Magdalena Biejat - 4,23 proc.

Ekspertka o wyniku Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich 2025

Dr Materska-Sosnowska powiedziała, że zaniepokoił ją wynik uzyskany przez Grzegorza Brauna. "Aczkolwiek, jak mówią specjaliści od badań, ten trend był tak samo widoczny jak spadkowy trend dla Trzaskowskiego i rosnący dla Nawrockiego, który osiągnął poziom swojego elektoratu, w którym nastąpiła mobilizacja" - stwierdziła.

Braun - przypomniała - miał w sondażach "w granicach 4 punktów procentowych", a wynik 6,34 proc., który uzyskał to poziom, który w wyborach parlamentarnych oznaczałby wejście do Sejmu jego ugrupowania. W wyborach do Sejmu i Senatu próg wyborczy to 5 proc. głosów w skali kraju.

"Oczywiście, wybory jednostkowe dla kandydata, to nie to samo co wybory dla jego ugrupowania. Pokazuje to jednak pewien trend, który się rozszerza. Trend populistyczno-antyeuropejski, konserwatywno-populistyczny. Pytanie, czy przy tym wszystkim, co może pociągać do Brauna, nie były tu wykorzystywane pewne mechanizmy, jak np. w przypadku AfD w Niemczech" - powiedziała Materska-Sosnowska.

Komu nie posłuży antyrządowy podział narzucony przez lewicę?

Oceniając wynik kandydatów lewicowych, ekspertka stwierdziła, że "lewica źle postawiła akcenty" i że narzucanie poglądu, że "największym złem jest duopol PiS-Platforma" jest błędem lewicy. "Można patrzeć na wynik Mentzena i Zandberga wśród młodych wyborców - to dwóch kandydatów, którzy zdobyli największe poparcie (...). Jeżeli patrzymy na to, ile młodych kobiet poparło Trzaskowskiego to oznacza, że - mimo że nie dowieźli tych głównych postulatów - pod Nawrockim będzie jeszcze gorzej" - powiedziała Sosnowska-Materska.

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos wśród wyborców w wieku 18-29 lat najlepszy wynik w niedzielnym uzyskał Mentzen - 36,1 proc. i Zandberg - 19,7 proc. Z kolei kobiety najczęściej głosowały na Trzaskowskiego (33,8 proc.), a mężczyźni na Nawrockiego (27,9 proc.).

"Antyrządowy podział narzucony przez lewicę, jest podziałem, który nie służy samej lewicy. Podział jest inny: albo będzie prodemokratycznie, proeuropejsko, progresywnie, albo konserwatywno-nacjonalistycznie" - dodała.