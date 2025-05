Dwaj główni kandydaci dostali po ok. 30 proc. głosów – wskazywały sondażowe wyniki exit poll (IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu) w I turze wyborów prezydenckich. Prowadzenie dawały one Rafałowi Trzaskowskiemu z Platformy Obywatelskiej. – Mówiłem osiem miesięcy temu, że będzie blisko, i jest. Bardzo się cieszę, że wygrałem pierwszą turę, ale dużo pracy przed nami – komentował prezydent Warszawy. Według badania late poll Trzaskowski uzyskał 31,2 proc. głosów.

Wyniki wyborów prezydenckich: wysokie poparcie dla kandydatów prawicy

Z wyników zadowoleni byli przede wszystkim zwolennicy Karola Nawrockiego, którzy mówili o remisie. Sam Nawrocki ocenił wybory jako najmniej sprawiedliwe w ostatnich 35 latach. – Zaangażowano strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez spółki Skarbu Państwa do walki z kandydatem obywatelskim. I co? I nic, nie udało się – mówił. Late poll dawał Nawrockiemu poparcie na poziomie 29,7 proc.

Sławomir Mentzen z Nowej Nadziei uzyskał według exit poll 15,4 proc. głosów. Wskazanie late poll było na poziomie 14,5 proc. Chociaż oznacza to, że nie wszedł do drugiej tury, to podkreślał, że to najlepszy wynik środowiska Konfederacji w historii. Niespodzianką okazało się czwarte miejsce Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej, który według late poll uzyskał 6,3 proc. (exit poll dawał mu 6,2 proc.) Przedstawiciele skrajnej prawicy zapowiedzieli, że chcą zdyskontować dobre rezultaty w wyborach parlamentarnych za dwa lata.

W I turze wyborów prezydenckich Hołownia, Zandberg i Biejat daleko

Kandydaci na prezydenta wspierani przez mniejsze partie koalicji rządowej znaleźli się na dalszych miejscach. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Trzecia Droga) uzyskał 4,9 proc. (exit poll: 4,8 proc.), a Magdalena Biejat (Nowa Lewica) 4,1 proc. Adrian Zandberg (Razem) odnotował 5,2 proc. sondażowego poparcia w badaniu exit poll, ale late poll dał mu 4,8 proc., co oznacza szósty wynik..

Hołownia ocenił, że wyniki wyborów to żółta kartka dla koalicji. „Właśnie zaczyna się gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz.” – napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Według badania exit poll frekwencja wyniosła niecałe 67 proc. To o ok. 2 pkt proc. więcej niż w pierwszej turze wyborów z 2020 r.©℗