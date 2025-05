Arkadiusz Myrcha i złamanie ciszy wyborczej

– Tym konkretnym przypadkiem powinna zająć się prokuratura, a później sąd, mam nadzieję, że organy te wykonają swój ustawowy obowiązek – skomentował Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.

Ryszard Kalisz, członek PKW, podkreślił, że każde złamanie ciszy wyborczej powinno być ścigane, jednak egzekwowanie tego nie jest kompetencją PKW. – Tym zajmuje się policja i prokuratura, nie mamy wiedzy o tym, jakie działania zostały podjęte przez te organy. Jednak na przestrzeni 35 lat zdarzały się kategoryczne złamania ciszy wyborczej. W latach 90. Jedna z dużych gazet opublikowała sondaż wyborczy, w związku z czym wprowadzono dodatkowy zapis o karach sięgających nawet 1 mln zł w takich przypadkach. Polskie ustawy obowiązują tylko na terenie RP, więc jeśli ktoś publikuje niedozwolone treści z zagranicy, to polskie organy są bezradne. To kolejny asumpt, by ustawodawca rozpatrzył to na etapie prac legislacyjnych – mówił.

Arkadiusz Myrcha, polityk Koalicji Obywatelskiej, opublikował w mediach społecznościowych w sobotę w godzinach porannych wpis z agitacją za jednym z kandydatów. Niedługo potem usunął on swój wpis i przeprosił za zajście.

Wybory prezydenckie przebiegły spokojnie

- Biorąc pod uwagę liczbę uprawnionych wyborców i liczbę zgłoszonych przestępstw, generalnie można powiedzieć, że te wybory przebiegły bardzo spokojnie i bez większych ekscesów – powiedział Sylwester Marciniak.

- Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. W tegorocznych wyborach frekwencja była najwyższa w I turze w historii III RP, dotychczas najwyższa była w 1995 r., kiedy wyniosła 64 proc. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów, dzięki czemu dość szybko opublikowaliśmy wyniki. Już o 2 w nocy dysponowaliśmy danymi z 99 proc. komisji obwodowych – mówił przewodniczący PKW.

Jak przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak na konferencji prasowej, liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 29 252 340. W I turze wyborów liczba kart ważnych wyniosła 19 689 597. Ostateczna frekwencja wyniosła 67,31 proc.

Najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim (73,4 proc.), z kolei najniższa w woj. opolskim (57,64 proc.). Najwięcej osób wzięło udział w Krynicy Morskiej – 81,3 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała także wyniki ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych.Zwycięzcą pierwszej tury jest Rafał Trzaskowski (31,36 proc.), który w II turze zmierzy się z Karolem Nawrockim (29,54 proc.). Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Mentzen (14,8 proc.), Grzegorz Braun (6,34 proc.), Szymon Hołownia (4,99 proc.), Adrian Zandberg (4,86 proc.), Magdalena Biejat (4,23 proc.), Krzysztof Stanowski (1,24 proc.), Joanna Senyszyn (1,09 proc.), Marek Jakubiak (0,77 proc.), Artur Bartoszewicz (0,44 proc.), Maciej Maciak (0,19 proc.) i Marek Woch (0,09 proc.).