W I turze wyborów prezydenckich dwaj główni kandydaci zdobyli po ok. 30 proc. głosów. Trzecie miejsce Sławomira Mentzena było oczekiwane. Niespodzianką okazała sięczwarta pozycja Grzegorza Brauna. Wśród polityków koalicji rządowej pojawiają się głosy, że takie rezultaty to żółta kartka dla rządzących.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zdecydowali się na zorganizowanie wieczorów wyborczych poza Warszawą. Spotkanie Koalicji Obywatelskiej odbyło się w Sandomierzu. Tuż przed ogłoszeniem sondażowych wyników głosowania nie oficjalnie usłyszeliśmy z otoczenia prezydenta Warszawy, że wynik przekraczający 30 proc. będzie traktowany jako sukces, zwłaszcza jeśli uda się utrzymać kilku procentową przewagę nad kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim.

Trzaskowski pierwszy po I turze, ale z niewielką przewagą nad głównym konkurentem

– Mówiłem osiem miesięcy temu, że będzie blisko, i jest. Bardzo się cieszę, że wygrałem I turę, ale dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja – mówił kandydat PO. – Jestem przekonany, że wygra cała Polska – dodał.

Podczas wystąpienia Trzaskowski zwrócił uwagę na wynik swojego głównego rywala. – Dzisiaj musimy dokończyć to wszystko, co zapoczątkowaliśmy w 2023 r. Musimy dokończyć zmiany, musimy przyspieszyć. Będę prezydentem, który dopilnuje tego, żeby tak się stało, żeby rozliczyć PiS z tego, co zrobił – deklarował. I przestrzegał przed Nawrockim. – Mój główny konkurent jest politykiem ekstremalnym, jest konfliktowy i radykalny – ocenił. – Ja chcę spokoju i potrzebujemy prezydenta, który będzie uczciwy, bezinteresowny, który nie będzie mówił wam, jak żyć – dodał.

Trzaskowski obiecał, że jako prezydent doprowadzi do złagodzenia przepisów dotyczących aborcji, uzdrowienia sytuacji w sądownictwie, zatroszczy się o kondycję psychiatrii, deregulację działalności gospodarczej, rozdzielenie Kościoła od państwa, w tym likwidację Funduszu Kościelnego. – Będę gwarantem, że kwota wolna zostanie wprowadzona – zapowiedział, odnosząc się do obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej dotyczącej podwojenia kwoty wolnej w PIT. Przed II turą powalczy o poparcie konkurentów z koalicji rządowej. – Przyspieszymy, jeśli chodzi o mieszkania dla młodych ludzi – przywołał postulat wyborczy kandydatów lewicy.

Karol Nawrocki wyniku bliskim Trzaskowskiego ruszy z kampanijną ofensywą

Wieczór wyborczy Karola Nawrockiego odbył się w historycznej sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. – Każdy wynik powyżej 30 proc. będzie sukcesem – mówił nam również tu jeden ze sztabowców przed ogłoszeniem sondażowych rezultatów. – I tura to dopiero rozbieg. Kluczowe dwa tygodnie dopiero przed nami – uspokajał z kolei jeden z posłów PiS.

Chwilę po godz. 21 na sali nie zabrakło entuzjazmu. „Karol!”, „Zwyciężymy!” – skandowano. – Tak, rzeczywiście, zwyciężymy w tych wyborach. Jesteśmy do tego zdeterminowani. To wszystko skończy się zwycięstwem Polski – mówił Karol Nawrocki. I podziękował „Polakom, którzy nie ulegli propagandzie państwa”. – Jestem wdzięczny, dumny i zobowiązany. Jestem dumny z tego, że jestem jednym z was i będę waszym głosem w Pałacu Prezydenckim – zapowiedział kandydat PiS.

Zdaniem Nawrockiego niedzielne wybory były „najmniej sprawiedliwe od 35 lat”. – Były to wybory nieuczciwe. Zaangażowano strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez spółki Skarbu Państwa do walki z kandydatem obywatelskim. I co? I nic, nie udało się – podkreślał prezes IPN.

– Te około półtora procenta to nic. Taka różnica to żadna różnica. Szczególnie, że mamy skąd czerpać w II turze: i z elektoratu Mentzena, i z elektoratu Brauna – komentował wyniki exit poll jeden z posłów PiS.

Na „wynik blisko remisu” i „de facto remis” zwracali uwagę również Karol Nawrocki i rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak słyszymy, wobec słabego wyniku Rafała Trzaskowskiego sztab PiS zamierza ruszyć teraz z ofensywą. Symbolem ma być „jedna debata”, o którą zaapelował Nawrocki, z góry narzucając jej zasady. – Pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla wszystkich widzów: TVP w likwidacji, TVN, Republiki, wPolsce24 i Trwam – wskazał kandydat PiS.

Dobre wyniki Mentzena i Brauna w I turze wyborów

– To największy sukces naszego środowiska, licząc czy to procentowo, czy w liczbie głosów – powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll Sławomir Mentzen. Podkreślał znaczenie 348 spotkań, które odbył z wyborcami w całej Polsce oraz zakrojoną na szeroką skalę kampanię internetową. Lider Konfederacji w krytycznych słowach odniósł się do mediów, które według niego przedstawiały go w kompromitujący sposób.

– Nie da się dłużej postrzegać polskiej polityki jako duopolu. Nie da się stworzyć nowego rządu bez Konfederacji – stwierdził Mentzen. Choć nie zadeklarował przekazania poparcia w II turze, to zapowiedział, że w najbliższych dniach ogłosi, w jaki sposób „pomoże swoim wyborcom dokonać właściwego wyboru”.

– Szczęść Boże w tej pracy, która teraz przed nami. Dziesiątki, setki spotkań, hałdy, taczki podpisów, tony banerów to niesłychana aktywność szerokiego frontu gaśnicowego – mówił Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, który w grudniu 2023 r. gaśnicą zgasił w Sejmie świece chanukowe. – Ten front zmierzony i zważony, bo taki jest sens tego odczytu temperatury narodu polskiego, stoczy z sukcesem walkę, idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych – zapowiedział.

Hołownia: takie rezultaty I tury wyborów prezydenckich to żółta kartka dla koalicji

Szymon Hołownia, kandydat Polski 2050, który według wstępnych sondażowych wyników przegrał z Braunem, stwierdził, że na wyniki wyborów „patrzy z bardzo dużym niepokojem”, wskazując, że lepszy od niego rezultat uzyskał „kandydat nienawiści, agresji, antysemityzmu”. – Samo to oznacza, że jesteśmy w bardzo trudnym punkcie jako naród. To żółta kartka dla naszej koalicji. My jako ruch zapłaciliśmy marzeniami za to, że jesteśmy w tym rządzie – powiedział.

I udzielił poparcia Trzaskowskiemu. – My tym razem nie dostaliśmy szansy. Rafał, chcemy dać szansę tobie ze świadomością, że przed tobą wielkie wyzwanie, by pokazać, że chcesz jednoczyć Polskę, a nie tylko, by Platforma Obywatelska wygrała wybory – mówił Hołownia.

II tura wyborów odbędzie się 1 czerwca. ©℗