W piątek rano opanowano pożar wielorodzinnego budynku przy ul. Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. Strażacy poinformowali, że pożar strawił cały dach obiektu, spłonęły też wszystkie lokale mieszkalne na czwartej kondygnacji, a pozostałe mieszkania będą zniszczone m.in. przez zalanie. W 211 mieszkaniach budynku mieszkało ponad pięćset osób. Nikt nie zginął.

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze, który wybuch w Ząbkach. Pieniądze od rządu już są

W piątek premier Donald Tusk zdecydował o uruchomieniu specjalnej finansowej pomocy poszkodowanym. „Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał już pieniądze na doraźną pomoc do Urzędu Miasta Ząbki w wysokości ponad 1,6 mln zł” - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW). Urząd podkreślił, że pogorzelcy niezwłocznie otrzymają pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. „Rząd zapewnił również, że wesprze gminę w zapewnieniu miejsc do zamieszkania długoterminowego wszystkim poszkodowanym” - poinformowały służby prasowe wojewody. Jak dodano, takie były najważniejsze wnioski z piątkowego spotkania w Ząbkach, w którym wzięli udział m.in. szef MSWiA Tomasz Siemoniak i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Pożar w Ząbkach. Gdzie pogorzelcy mogą składać wnioski o pomoc?

Miejskie władze informują, że wnioski o wypłatę wsparcia w sobotę można składać w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach przy ul. Kościelnej 2, w godzinach od 8 do 16. Mieszkańcy, którzy utracili dowód osobisty, mogą założyć aplikację mObywatel w Urzędzie Miasta w Ząbkach (w sobotę w godz. 8-12 lub do ostatniego klienta).

W Szkole Podstawowej nr 3 działa całodobowy punkt informacyjny i pomocowy. Na miejscu dostępna jest też pomoc psychologiczna. Funkcjonuje też całodobowy numer kontaktowy - 662 663 979.

Osoby poszkodowane w pożarze, które potrzebują zakwaterowania, mogą zgłosić się do miejskiego urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10. Na ten moment miasto zapewniło miejsca dla poszkodowanych w dwóch hotelach oraz w Szkole Podstawowej nr 3.

ZUS wyznaczy specjalne stanowisko dla pogorzelców z Ząbek, który prowadzą działalność

Jak przekazał MUW, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Inspektoracie w Wołominie wyznaczył odrębne stanowisko, gdzie osoby poszkodowane, które prowadzą działalność gospodarczą, uzyskają priorytetowo niezbędne informacje i pomoc. ZUS uruchomił też dedykowany punkt obsługi dla poszkodowanych w pożarze w Szkole Podstawowej nr 3. Mogą oni liczyć m.in. na pomoc w odroczeniu terminu płatności składek, uzyskaniu wakacji składkowych, rozłożeniu na raty należności.

Urząd wojewódzki podał również, że na miejscu pożaru prace rozpoczęli inspektorzy nadzoru budowlanego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy są wspierani przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. „Po tych działaniach będzie wiadomo, jaka jest skala zniszczeń oraz do których lokali mieszkańcy mogą wejść, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Służby zakładają, że będzie to możliwe w ten weekend” - podsumowano.

W czwartek po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Ogień objął trzy połączone ze sobą budynki. Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które znajdowały się na zewnątrz obiektu, doznały „bardzo lekkich urazów” i nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W piątek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie pożaru budynków mieszkalnych w Ząbkach

.