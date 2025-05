Warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia obrony posła PiS Marcina Romanowskiego na decyzję o jego aresztowaniu. Nie uwzględnił też wniosku obrony o wyłączenie jednego z sędziów. O decyzji sądu poinformowali prokurator Bartosz Grabowski i pełnomocnik b. wiceszefa MS Bartosz Lewandowski.

Zażalenie mec. Lewandowskiego dotyczyło decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z grudnia ubiegłego roku, który zgodził się na trzymiesięczny areszt dla Romanowskiego, podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Romanowski wyjechał na Węgry w grudniu 2024 roku i uzyskał tam azyl polityczny, dlatego nie trafił do aresztu. Jego pełnomocnik złożył wówczas zażalenie na decyzję sądu o areszcie dla Romanowskiego, a w lutym Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył na 6 maja termin posiedzenia w tej sprawie. Obrona jednak złożyła wtedy wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Bator-Ciesielskiej.

Prokuratura o motywach sądu

Sąd tego wniosku nie uwzględnił i w poniedziałek oddalił zażalenie obrony na decyzję o zastosowanie wobec Romanowskiego trzymiesięcznego aresztu. Po ogłoszeniu decyzji prokurator Bartosz Grabowski delegowany do Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości, powiedział dziennikarzom, że sąd w ustnych motywach postanowienia "szeroko odniósł się do istnienia zarówno ogólnych przesłanek stosowania środka zapobiegawczego", jak i wskazał na m.in. zasadność obawy mataczenia ze strony byłego wiceministra sprawiedliwości.

Obrońca posła PiS o tymczasowym areszcie dla Romanowskiego

Według relacji mec. Lewandowskiego sąd uznał, iż okoliczność, że "jego klient uzyskał ochronę międzynarodową na terenie Węgier" i nie przebywa na terenie Polski, "nie uchyla konieczności zastosowania tymczasowego aresztowania".

Podkreślił, że poniedziałkowa decyzja kończy możliwą ścieżkę prawną, choć dodał, że prokurator może w każdej chwili zadecydować o ew. zmianie środka zapobiegawczego. Jak wskazał, pozostaje też możliwość ew. wniosku o list żelazny (może zostać wydany przez sąd, gdy oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu w terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy). Lewandowski jednak zaznaczył, że obrona nie ma na ten moment żadnej wiedzy na temat tego, aby taki wniosek był kierowany.

Lewandowski dodał, że jego klient szczegółowo wyjaśnił, kiedy i w jakich okolicznościach powróci do Polski w swoim liście otwartym skierowany w grudniu 2024 r. do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Romanowski deklarował wówczas, że powróci do Polski w ciąg 6 godzin, jeśli zostaną spełnione postawione przez niego warunki: m.in. opublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czy też przywrócenie na stanowisko prokuratora krajowego prok. Dariusza Barskiego.

Zażaleniem na areszt Romanowskiego - poza sędzią Bator-Ciesielską - zajmowali się w poniedziałek sędziowie: Grzegorz Miśkiewicz i Mariusz Iwaszko. Zażalenie na grudniową decyzję sądu rejonowego pierwotnie miało być rozpatrzone 10 marca. Termin ten został jednak zdjęty z wokandy, gdyż w połowie lutego Lewandowski poinformował, że poseł PiS skierował wniosek o wyłączenie z rozpoznawania zażalenia sędziego referenta, wskazując na uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w związku z wypowiedziami sędziego na portalu X o charakterze politycznym. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił tamten wniosek. Sąd przekazał PAP, że wyłączony od orzekania został sędzia Janusz Cieszko, a kolejnym referentem został wtedy Przemysław Dziwański.

Jak tłumaczył mec. Lewandowski, sędzia Dziwański też został wyłączony - "tym razem na wniosek prokuratury w tej sprawie". Obrońca dodał, że wskutek wyłączenia sędziego referenta "doszło do zmiany całego składu, pomimo tego, że nikt nie składał żadnego wniosku w sprawie dwóch pozostałych sędziów". Odnosząc się do wniosku z 6 maja o wyłączenie sędzi Bator-Ciesielskiej, mec. Lewandowski mówił, że poprzednie kierownictwo MS, w tym Romanowski, a także jego wizja zmian w wymiarze sprawiedliwości "były dość mocno kontestowane przez panią sędzię" Bator-Ciesielską. Wniosek o jej wyłączenie złożono więc, by nie pojawiły się "żadne zarzuty dotyczące braku bezstronności".

Jakie zarzuty ciążą na Marcinie Romanowskim?

Marcin Romanowski - b. wiceszef MS, poseł PiS, jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Ponieważ służby nie mogły odnaleźć polityka po decyzji sądu o areszcie, wydano za nim list gończy, a później także Europejski Nakaz Aresztowania. Wtedy okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

On sam oświadczył wówczas, że "swoją misję nad Dunajem" traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania zmierzające do tego, by "jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim". Węgierski sąd zatwierdził decyzję władz.

Natomiast w lutym br. Sejm po raz kolejny uchylił Romanowskiemu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nowymi zarzutami prokuratury dla posła PiS w tym samym śledztwie.