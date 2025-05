PAP zapytała prof. Hołysta o jego opinię w związku ze zbrodnią na Uniwersytecie Warszawskim, do której doszło w środę wieczorem. 22-letni student prawa Mieszko R., który w czwartek usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa i znieważenia zwłok, jest podejrzany o zabicie portierki UW i zadanie ciężkich ran próbującemu obronić kobietę ochroniarzowi. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że podejrzany złożył wyjaśnienia. Ich treść wskazuje, że konieczne jest uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej.

Prof. Hołyst, zastanawiając się nad motywami, jakie kierowały sprawcą, wyraził przypuszczenie, że młody mężczyzna może być psychicznie chory. "Niewiele jeszcze wiemy, ale sprawca wkrótce zostanie poddany badaniom psychologicznym i psychiatrycznym i wiele spraw zostanie wyjaśnionych" - zaznaczył naukowiec.

Jego zdaniem hipoteza o zaburzeniach psychicznych jest tym bardziej prawdopodobna, że z przebiegu zbrodni wynika, że Miłosz R., w przeciwieństwie do "normalnych" zabójców, nie znał swojej ofiary, więc nie mógł kierować się np. zemstą, więc "tu tego rodzaju emocje negatywne nie wchodzą w grę".

Prof. Hołyst przyznał, że w swojej karierze nie spotkał się z podobnym przypadkiem zabójstwa, jednak także w przypadku zabójców zaburzonych każdy ma jakąś motywację, nawet jeśli powód jest wytworem chorego umysłu.

Jak podkreślił naukowiec, jeśli biegli stwierdzą, że sprawca był w stanie niepoczytalności, czyli nie miał zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, co było spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych, może nie stanąć przed sądem, tylko zostanie umieszczony w szpitalu dla psychicznie chorych.

To, jak długo w nim będzie przebywał, zależy od tego - jak podkreślił - "czy przyczyny choroby są endogenne czy egzogenne". "Jeśli endogenne, czyli wewnętrzne, wrodzone, możliwe jest, że on się nigdy nie wyleczy" – powiedział kryminolog. "Jest także wiele czynników zewnętrznych, które mogły doprowadzić Miłosza R. do takiego stanu i popchnęły do działań przestępczych" – podał prof. Hołyst. Wymienił m.in. silny stres, ale zaznaczył, że wszystko zależy od intensyfikacji tych czynników, które wywołują psychozę.