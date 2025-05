Wiesław Ostrowski, zarządca Hawe Telekom w restrukturyzacji: 9 lat postępowania to obiektywnie długo, jednak w tym czasie udało się nie tylko w pełni zrealizować Plan Restrukturyzacyjny, ale przede wszystkim odbudować zaufanie klientów, co jest potwierdzone znaczącym wzrostem przychodów zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 3 lat. Obecnie w portfolio spółki znajdują się nie tylko najwięksi operatorzy z kraju i Europy, ale również globalni hyperscalerzy czy instytucje finansowe.

Marcin Kubiczek, prezes zarządu Hawe Telekom: Trudne postępowania wymagają czasu i nakładu pracy. W przypadku Hawe Telekom jest on rzeczywiście niestandardowy, co wynika m.in. z tego, że spółka wchodziła w postępowanie z dużymi kłopotami. Mamy do czynienia z nietypowymi aktywami, kłopotami prawnymi i faktycznymi, których wcześniej nie udało się rozstrzygnąć. Przyczyny niewypłacalności leżą poza głównym biznesem spółki. Na przełomie 2024 i 2025 r. doszło jednak do przełomu – udało się wypracować porozumienie między zarządcą, dłużnikiem i kluczowym wierzycielem, czyli Agencją Rozwoju Przemysłu, przy poszanowaniu interesów pozostałych wierzycieli i akcjonariuszy.

Po niemal dziewięciu latach. Normalnie powinno to zająć rok.

Radosław Niedzielski, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu: Mówimy o spółce o charakterze strategicznym, która zarządza krytyczną infrastrukturą. Jest istotna zwłaszcza w czasach, w których informacje oraz szybkość i pewność ich dostarczenia są kluczowym zasobem.

Wszystkim uczestnikom tego procesu zależało na wypracowaniu takich propozycji układowych, które nie tylko umożliwią zawarcie układu, ale przede wszystkim – będą możliwe do wykonania i zapewnią ciągłość działania tej spółki. Wierzymy, że porozumienie wypracowane w trakcie intensywnych czterech miesięcy umożliwi pozytywne zakończenie restrukturyzacji Hawe Telekom.

Nie wiadomo jeszcze, czy porozumienie w podobnym stopniu spodoba się wierzycielom.

WO: Propozycje układowe zawsze są formą kompromisu, jednakże sam fakt poparcia propozycji łącznie przez Zarządcę, Dłużnika oraz głównego wierzyciela daje ogromne szanse na przyjęcie i zatwierdzenie układu.

Obecnie jesteśmy w kluczowym momencie głosowania. Pomiędzy 5 a 7 maja wysyłam do wszystkich wierzycieli cały pakiet dokumentów: opinię o możliwości wykonania układu, kartę do głosowania, test prywatnego wierzyciela. Wierzycieli jest ponad 700 i każdy z nich będzie miał dwa tygodnie na oddanie głosu i odesłanie karty.

Agencja Rozwoju Przemysłu pozyskała już prawie 200 chętnych do głosowania za układem

70 proc., trzy lata – to najważniejsze liczby z propozycji układowych.

WO: Propozycje układowe zakładają spłatę ok. 70 proc. wartości wierzytelności ujętych na spisie. To bardzo dobre warunki dla wierzycieli, co potwierdzają też wyniki przeprowadzonego testu prywatnego wierzyciela.

Nie każdy wierzyciel zostanie jednak zaspokojony w 70 proc.

WO: Wierzyciele są podzieleni na różne kategorie, a w każdej z nich wartość zaspokojenia jest inna, stosownie do sytuacji prawnej określonej grupy wierzycieli.

RN: Jesteśmy przekonani, że propozycje układowe gwarantują wszystkim grupom wierzycieli najlepsze możliwe warunki, mimo że poziom zaspokojenia jest zróżnicowany. Kluczowe jest to, że ARP dążąc do zapewnienia ciągłości działania tego istotnego podmiotu podjęło decyzję o konwersji większości długu na akcje spółki.

Takie propozycje zyskały już duże poparcie wśród wierzycieli, co przełożyło się na pozyskanie przez ARP już blisko 200 pełnomocnictw potwierdzających wolę głosowania za układem. Jesteśmy przekonani, że propozycje te zyskają poparcie wystarczające do zawarcia i zatwierdzenia układu.

MK: W wyniku układu Hawe Telekom pozyskuje też bardzo poważnego akcjonariusza, jakim jest ARP. Nie będzie więc musiała samodzielnie wypracowywać dodatnich przepływów pieniężnych na spłatę wierzycieli, tylko otrzyma ważne wsparcie w zakresie rozwoju i przyszłości. ARP jako spółka Skarbu Państwa – wyposażona w odpowiednie narzędzia biznesowe – będzie niejako gwarantem wykonania układu i rozwoju tej spółki.

Ważnymi interesariuszami są także dotychczasowi właściciele spółki, czyli grupa kapitałowa - Mediatel i Hawe S.A. Nowy zarząd Hawe S.A. negatywnie ocenia propozycje ARP uważając, że kwota, za jaką spółkę ma przejąć ARP, jest zaniżona. Nie popiera też samej konwersji długu na akcje.

MK: Trzeba uczciwie podejść do sprawy. Przez dziewięć lat nie było rozwiązania problemu niewypłacalności, a spółka przetrwała tylko dzięki wielkiemu nakładowi pracy zarządcy, sądu, kontrahentów i osób współpracujących. Nie ma jednak szans na rozwój bez prawomocnego przyjęcia i zatwierdzenia układu, bo będzie wtedy niewypłacalna i niezdolna do jakiejkolwiek spłaty wierzycieli w przyszłości. Przede wszystkim jednak brakuje jakiejkolwiek kontroferty opartej na rękojmi finansowej i organizacyjnej podmiotu, który zagwarantowałby w krótkim horyzoncie czasu doprowadzenie Hawe Telekom do zdrowej sytuacji. Z uwagi na terminy zakreślone w postanowieniu Sędziego Komisarza wszyscy zainteresowani mieli możliwość złożyć swoje propozycje układowe do 17 stycznia tego roku, a w tym terminie pojawiły się tylko propozycje ARP wspólnie wypracowane z Zarządcą i Zarządem Dłużnika.

Nowy zarząd Hawe S.A. działa od niedawna. Mniejszościowi akcjonariusze spółki walczyli o zwołanie walnego zgromadzenia, jednak poprzednie kierownictwo nie zrobiło tego przez osiem lat. Nie publikowało też sprawozdań finansowych. Dopiero w grudniu 2023 r. udało się zorganizować WZA, na którym wyłoniony został nowy zarząd i rada nadzorcza. Na wpis do KRS musieli jednak poczekać do września 2024 r.

MK: Czy jednak biznes Hawe Telekom i interesariusze spółki powinni być obciążani niedowładem organizacyjnym spółek wyżej? To nie jest spółka krzak, jej infrastruktura jest kluczowa dla bezpieczeństwa informatycznego państwa. Przez dziewięć lat można było zaproponować kontrofertę, jednak to się nie stało, nie ma więc o czym rozmawiać. Nie ma już zgody na hibernowanie sprawy w nieskończoność.

Jeżeli akcjonariusze Hawe S.A. i Mediatelu mają pretensje o to, że propozycje układowe uratują spółkę, ale doprowadzą do rozwodnienia kapitału, to są one całkowicie nieuzasadnione, bo przez dziewięć lat ten akcjonariat nie zaproponował jakiejkolwiek innej oferty ani dla spółki, ani dla wierzycieli. Poza tym gdyby spółka upadła, to wartość akcji wyniosłaby zero. To bezsprzeczny argument, że złożone propozycje układowe są korzystne również dla dotychczasowych akcjonariuszy. Część z nich nie ponosi odpowiedzialności za powstanie stanu niewypłacalności i to właśnie ta grupa powinna rozpoznać ewentualne roszczenia odszkodowawcze, które winny być skierowane do osób i podmiotów, które spowodowały niewypłacalność spółki i konieczność wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Hawe Telekom.

Są Państwo w kontakcie z zarządem Hawe S.A.?

MK: Nie mam trybu do kontaktu – nie należy to do moich obowiązków. Do części akcjonariuszy, o której wspomniałem wcześniej, podchodzę ze zrozumieniem.

WO: Co prawda prawa korporacyjne nie biorą udziału w postępowaniu sanacyjnym, jednakże Hawe S.A. jest wierzycielem w postępowaniu, a zatem jako Zarządca przekazuję temu podmiotowi informacje dotyczące postępowania, jak też przekazywałem informacje dotyczące prowadzonego procesu negocjacji propozycji układowych. Przekazałem Zarządowi Hawe S.A. treść złożonych przez ARP propozycji układowych.

Hawe Telekom będzie budowało kompetencje w ramach suwerenności cyfrowej

Zatwierdzenie układu będzie oznaczała objęcie niemal 100 proc. akcji przez ARP. Czyli akcjonariuszom Mediatela i Hawe S.A. zostanie mniej niż 1 proc. akcji.

RN: Tak, ARP będzie posiadała pakiet większościowy i weźmie odpowiedzialność za to, by układ z wierzycielami został wykonany.

Porozumienie zawarte między ARP, zarządcą i zarządem spółki Hawe Telekom wychodzi poza ramy klasycznego postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ nie odnosimy się w nim tylko do zaspokojenia wierzycieli, ale także do dalszej wizji i strategii rozwoju spółki. ARP jest żywotnie zainteresowana tym, żeby ją dalej wspierać i rozwijać, dlatego postanowiła zrezygnować z zaspokojenia gotówkowego na rzecz większego pakietu akcji. Co istotne, dzięki temu możliwe było zaproponowanie korzystniejszych propozycji dla pozostałych wierzycieli.

Czy przejęcie Hawe Telekom przez państwową ARP to część szerszego procesu dbania o suwerenność cyfrową państwa, o której coraz więcej mówią przedstawiciele rządu?

RN: I tak, i nie. Zapowiadana przez premiera repolonizacja oznacza m.in., że kluczowa infrastruktura będzie znajdowała się w polskich rękach. Nie oznacza to jednak, że muszą to być ręce Skarbu Państwa. Doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują jednak, że kapitał ma narodowość, a zatem ARP zamierza zaangażować się w dalszy rozwój spółki Hawe Telekom.

Budowanie własnych kompetencji w ramach suwerenności cyfrowej będzie na pewno jednym z zadań Hawe Telekom. Chcemy w pełni wykorzystać zasoby ludzkie znajdujące się w spółce, bo to one są jej największym zasobem.

Ludzie to jedno, ale 4 tys. km światłowodów też robi swoje.

WO: Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. Infrastruktura nie będzie działa sama, sercem spółki są ludzie posiadający wszechstronne i specjalistycznie wykształcenie. Taki zespół udało się zbudować w Hawe Telekom i ten zespół przyczynił się do odbudowy tej spółki.

Przyszłość Hawe Telekom może rozstrzygnąć się jeszcze w tym roku. Wierzyciele mają dwa tygodnie

Kiedy będzie wiadomo, czy doszło do zatwierdzenia układu?

WO: Wierzyciele będą mieli dwa tygodnie na oddanie głosu licząc od otrzymania karty do głosowania, ja natomiast mam termin do 7 sierpnia 2025 r. na złożenie sprawozdania do Sędziego Komisarza. W mojej ocenie Sąd we wrześniu / październiku tego roku wyda postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Jest szansa na zakończenie procesu w tym roku?

RN: Mamy nadzieję, że postępowanie zakończy się jeszcze w tym roku, chociaż z uwagi na ilość uczestników postępowania liczymy się również z zaskarżeniami, które mogą skutkować przedłużeniem się postępowania o kolejne miesiące. W mojej ocenie jest szansa, aby w 2026 r rozpocząć spłatę wierzycieli.

Jakie plany ma ARP wobec Hawe Telekom?

RN: Celem wypracowanych propozycji układowych jest dalszy rozwój tej spółki przy uwzględnieniu podstawowych założeń dotychczas realizowanej strategii. ARP docenia osiągnięcia spółki i w perspektywie zawartego układu może zapewnić jej dodatkowe środki finansowe, zarówno w ramach wejścia kapitałowego, jak i pożyczek. Pojawią się też perspektywy nowych interesujących projektów umożliwiających wykorzystanie potencjału Hawe Telekom we współpracy z podmiotami w ramach grupy kapitałowej ARP.

Zawarcie układu otworzy też perspektywę realizacji projektów na poziomie unijnym. Widzimy możliwość pełnego uwolnienia potencjału Hawe Telekom zarówno dzięki ofercie produktowej, którą ARP posiada, jak i programów zewnętrznych, które należy wykorzystać. Światłowody są kluczowe z punktu widzenia Przemysłu 4.0 i inteligentnej gospodarki , dlatego stawiamy na rozwój poprzez wykorzystanie doświadczenia zespołu i potencjału spółki Hawe Telekom.

Jak sprawić, by spółka rosła w segmencie, który jest przecież obiecujący z racji m.in. rozwoju centrów danych czy nowoczesnego przemysłu?

WO: W toku postępowania sanacyjnego spółka poczyniła duże inwestycje i znacząco rozbudowała infrastrukturę, co obecnie przekłada się na jej duży potencjał sprzedażowy. Spółka konsekwentnie realizuje strategię przyjętą w uzupełnieniu Planu Restrukturyzacyjnego, aktualizowaną w ramach corocznie budowanych budżetów. Teraz dla zapewnienia dalszego rozwoju spółki brakuje tylko pozbycia się dopisku „w restrukturyzacji” poprzez zawarcie i zatwierdzenie układu, co z pewnością przełoży się na jej pozycję rynkową.

RN: ARP dostrzega potencjał Hawe Telekom i zamierza nie tylko rozwijać podstawowy przedmiot działalności tej spółki, ale również otwierać nowe możliwości, przy czym szczegóły dotyczące nowych projektów będziemy mogli zdradzić po zatwierdzeniu układu.