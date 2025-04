Wprowadzone w listopadzie 2024 r. przepisy zakazujące wypisywania recept na medyczną marihuanę i silne leki opioidowe bez osobistego zbadania pacjenta, tylko na kilka miesięcy powstrzymały dynamikę wzrostu ich liczby. W marcu znów odnotowano wyraźne odbicie. Liczba recept na fentanyl w porównaniu z lutym zwiększyła się wprawdzie tylko o 5,5 proc., do 9,3 tys. (a marzec miał o 5 proc. więcej dni roboczych niż luty), ale już w przypadku morfiny i oksykodonu odnotowano skok o 8,5 proc. do odpowiednio 10,8 tys. i 23,6 tys. recept, a na medyczną marihuanę aż o 23 proc., do 44,3 tys. recept. Łącznie w marcu wystawiono 88 tys. recept na te cztery środki, czyli o 15 proc. więcej niż w lutym.

Wahania w liczbie wystawianych recept