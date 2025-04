Twój e-PIT. Kto może skorzystać z usługi?

Jeszcze przez kilka dni podatnicy mogą zatwierdzić lub zmodyfikować swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Termin mija 30 kwietnia 2025 r.

Zeznania podatkowe, udostępnione w usłudze Twój e-PIT, dotyczą osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą.

" PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,

– dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent, PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,

dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe, PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

– dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem, PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

– dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, PIT-36L – dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

– dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym, oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,

– dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A, informacje PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi – dla osób, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+" – podaje Ministerstwo Finansów.

Rozliczenie PIT za 2024 r. Jak sprawdzić status zwrotu?

W usłudze Twój e-PIT widzimy kwotę do zwrotu, jeśli przysługuje nam nadpłata. W zakładce "złożone dokumenty" po wejściu w podsumowanie za rok 2024 mamy możliwość przejścia na stronę informującą o "statusie zwrotu". Gdy nie ma tam jeszcze informacji o zwrocie ze złożonej deklaracji PIT, to oznacza, że dokument jest w trakcie weryfikacji. "Status zwrotu zobaczysz, gdy rozpoczniemy jego realizację" – brzmi komunikat urzędu.

Jeśli z zeznania PIT wynika, że przysługuje nam nadpłata, otrzymamy zwrot na konto do 45 dni od złożenia zeznania przez Twój e-PIT lub e-Deklaracje. W przypadku, gdy składamy dokument papierowy, możemy czekać na pieniądze dłużej– do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Gdy podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38, "z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań"– informuje Ministerstwo Finansów.

Resort finansów przypomina, że zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane (podatnik musi uzupełnić i zaakceptować dokumenty).

PIT za 2024. Jak otrzymać pieniądze z nadpłaty na konto?

Gdy podawaliśmy nasz rachunek bankowy w ubiegłych latach, to numer pojawi się też w zeznaniu za 2024 r., które znajdziemy w usłudze Twój e-PIT. Jeśli wskazany numer jest nieaktualny, możemy go zmienić podczas modyfikacji dokumentów. Przed wysłaniem zeznania do urzędu należy sprawdzić dane w formularzu.

Co zrobić, gdy nie posiadamy rachunku bankowego lub numer nie zostanie podany w zeznaniu? "Nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a nie wskazałeś rachunku, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie" – podaje Ministerstwo Finansów na portalu podatkowym.

Pieniądze, pochodzące z nadpłaty, można też odebrać w kasie urzędu skarbowego, ale w składanym zeznaniu podatkowym trzeba poinformować o tym, że wybieramy tę opcję. "Podaj również swój numer telefonu lub adres e-mail, to ułatwi organowi podatkowemu kontakt" – zaznacza resort finansów.