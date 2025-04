Hołownia spotkał się w środę w kawiarni Czytelnik w Warszawie z wyborcami kandydata KO na prezydenta. Podczas spotkania Hołownia zaprosił Trzaskowskiego na debatę.

"Dzisiaj chce mu tę debatę zaproponować i takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję, żebyśmy się spotkali (...) w Gdańsku, w przyszłą środę" - powiedział Hołownia. "To będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi" - dodał.

Jak mówił, nie chce, aby to był pojedynek między kandydatami z różnych obozów, tylko żeby stanęło naprzeciwko siebie dwóch demokratów. "Wy zobaczycie, będziecie mogli ocenić, kto lepiej nadaje się w tych czasach, ma więcej odwagi, wizji, przekonania do pełnienia funkcji prezydenta" - powiedział kandydat Trzeciej Drogi. (PAP)