"W środę 23 kwietnia br. w Warszawie sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk podpisał porozumienia o współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Lasami Państwowymi w ramach Tarczy Wschód" - poinformowało w komunikacie MON.

Współpraca - jak dodał resort - ma dotyczyć wykorzystania zasobów i przygotowania terenu przygranicznego do obrony kraju. Ma to być realizowane poprzez m.in. poprawę warunków terenowych, z uwzględnieniem ich walorów środowiskowych. "Porozumienia wpisują się w interdyscyplinarne podejście MON do realizacji Programu Tarcza Wschód, m.in. przez wykorzystanie, w jak największym stopniu, zasobów przyrodniczych" - ocenił resort. Zapewnił, że ewentualne prace inżynieryjne "będą prowadzone w miejscach gdzie natura i przyroda okażą się niewystarczająca przeszkodą".

500 metrów wzdłuż granicy

Porozumienie z KOWR określa zasady pozyskiwania przez MON nieruchomości wchodzących w skład tzw. Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w strefie obejmującej pas do 500 metrów wzdłuż granicy państwowej z Białorusią i Rosją. "Nie oznacza to jednak wszystkich terenów wzdłuż granicy w pasie do 500 m, a tylko tych, które MON ujmie w wykazie nieruchomości stanowiących potencjalną użyteczność dla realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa" - podkreślił resort.

Resort przekazał, że w imieniu KOWR wykonawcami porozumienia mają być dyrektorzy oddziałów terenowych ośrodka. Samo porozumienie - jak dodano - określa dwie procedury pozyskania nieruchomości i jest to uzależnione od tego czy nieruchomość, którą MON jest zainteresowane, jest objęta umową dzierżawy czy nie. Te nieobjęte takimi umowami będą przekazywane przez KOWR po otrzymaniu wniosku resortu. W innym przypadku ustalono, że KOWR nie przedłuży umowy dzierżawy. "W nowych lub przedłużanych umowach dzierżaw gruntów w pasie do 500 m od granicy państwa z FR i RB pojawią się również zapisy umożliwiające wyłączenie z umowy dzierżawy po zakończeniu okresu wegetacyjnego" - wskazał resort.

Lasy Państwowe udostępnią tereny

W przypadku Lasów Państwowych wypracowano zasady dostępu do terenów przygranicznych w celu przygotowania ich do obrony. "Strony zobowiązały się, że wszelkie działania na tych terenach będą prowadzone z uwzględnieniem ich walorów środowiskowych, a ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko i gospodarkę leśną będzie minimalizowane, zaś tam gdzie będzie to możliwe, strony będą podejmowały działania na rzecz poprawy stanu środowiska i gospodarki leśnej" - wyjaśniło ministerstwo.

Cytowany w komunikacie wiceminister obrony Cezary Tomczyk stwierdził, że decyzja o podpisaniu porozumień "na dekady zmieni sposób myślenia o bezpieczeństwie Polski". Zwrócił uwagę, że Tarcza Wschód to inwestycja "ogromnej skali" i jedne z "największych projektów infrastrukturalnych w Europie" kosztujący ok. 10 mld zł. "Te pieniądze zostaną przeznaczone na wzmocnienie naszej wschodniej granicy, ale granicy nie tylko Polski. Również granicy Unii Europejskiej i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił Tomczyk.

Zwrócił uwagę, że Tarcza Wschód ma być systemem obrony i odstraszania. "To jest system, który pokazuje każdemu potencjalnemu agresorowi, tu jest państwo, tu jest Polska, tu jest NATO, tu nie przejdziesz. To jest najważniejszy komunikat, który musi płynąć do każdego potencjalnego agresora, że Polska przygotowuje się na każdy scenariusz" - ocenił Tomczyk.

Projekt Tarcza Wschód

Projekt Tarcza Wschód to program wzmacniania systemu obrony i bezpieczeństwa Polski na wschodniej granicy. Jego głównym celem jest zwiększenie ochrony granicy państwowej oraz rozbudowa infrastruktury obronnej, która ma zabezpieczać Polskę przed zagrożeniami ze wschodu, w tym potencjalnymi agresywnymi działaniami militarnymi, sabotażem czy destabilizacją. Projekt obejmuje województwa przygraniczne na wschodzie i północy kraju. (PAP)