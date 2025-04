Zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lotnisko Warszawa-Modlin w 2024 r. obsłużyło 2 mln 697 tys. 575 pasażerów, co oznacza spadek z 3 mln 399 tys. 650 osób w 2023 r. - o 20,7 proc. rdr. Obecnie Ryanair jest jedyną linią lotniczą, która obsługuje regularne połączenia z Modlina.

"Trwają rozmowy z innymi liniami lotniczymi - nie z jedną, a z większą liczbą - ale chciałbym, żeby te dobre wiadomości przedstawił już później zarząd" - poinformował PAP Lasek, pytany o plany ożywienia ruchu w podwarszawskim porcie. Dodał, że informacje te powinny pojawić się zimą na przełomie 2025 i 2026 roku.

Lasek przypomniał, że planowana jest rozbudowa lotniska w Modlinie, tj. m.in. powiększenie terminala portu, przeorganizowanie płyt postojowych, aby możliwe było obsłużenie większej liczby samolotów oraz rozbudowa parkingów. Dodał, że planowane jest też dobudowanie połączenia kolejowego do lotniska.

"Wierzę w lotnisko w Modlinie. Rozbudowa tego lotniska planowana jest do (...) obsługi 7 mln pasażerów. I analizy, które zostały przeprowadzone przez (...) IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych - PAP) w tym zakresie pokazują, że ta rozbudowa absolutnie ma sens" - powiedział wiceszef MI. Dodał, że być może spadek ruchu w Modlinie pozwoli "bezproblemowo przeprowadzić tę inwestycję".

Lasek przekazał również, że Modlin jest obecnie lotniskiem komplementarnym dla Lotniska Chopina w Warszawie, a w przyszłości będzie takim dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Jak wyjaśnił, niskokosztowi przewoźnicy oczekują, by czas samolotu "spędzony na ziemi" (tj. między lądowaniem a startem) wynosił 30 minut, a w niektórych przypadkach tylko 20 minut. Jak stwierdził, duże lotnisko, takie jak CPK "nie zapewni takich możliwości", ponieważ nie będzie miało części niskokosztowej.

"Oczywiście, jeśli linie niskokosztowe będą chciały korzystać z różnych przyczyn z tego lotniska (w Baranowie - PAP), jesteśmy otwarci, ale są też takie połączenia, które będą korzystały właśnie z takiej infrastruktury, która będzie znacznie tańsza. Kilkukrotnie dla nich tańsza, dla każdego fotela, na który jest sprzedawany bilet" - powiedział Lasek.

Lotnisko Warszawa-Modlin podało dane ws. lotów

Jak wynika z danych ULC, lotnisko w Modlinie jest jednym z dwóch lotnisk w Polsce (obok portu Olsztyn-Mazury), które w 2024 r. odnotowały spadek liczby pasażerów względem 2023 r. ULC wyjaśniał w swoim raporcie, że spadek w Modlinie ma związek ze zmniejszeniem liczby miejsc oferowanych przez Ryanaira.

Jak podało PAP lotnisko Warszawa-Modlin, przez pierwsze trzy miesiące br. port obsłużył 2352 operacje i 330 tys. 932 pasażerów. W styczniu br. było to 788 operacji i 111 tys. 52 pasażerów, w lutym odpowiednio: 711 i 103 tys. 364, a w marcu - 853 i 166 tys. 516. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2024 r. lotnisko obsłużyło 4003 operacji i 593 tys. 265 podróżnych. Liczba podróżnych w ujęciu kwartał do kwartału spadła więc o 262 tys. 333 osób, a liczba operacji o 1651.

Z danych lotniska przekazanych PAP wynika też, że w sezonie letnim 2024 r. z Modlina można było polecieć do 46 portów, a zimą 2024/2025 r. do 35 portów. W sezonie letnim br. z lotniska dostępnych jest 36 kierunków - Malaga, Alicante, Barcelona, Madryt, Palma De Mallorca, Teneryfa, Bergamo, Bolonia, Bari, Rzym, Neapol, Katania, Wenecja, Chania, Saloniki, Korfu, Zakynthos, Rodos, Birmingham, Edynburg, Londyn-Stansted, Dublin, Paryż, Porto, Lizbona, Sztokholm-Arlanda, Bruksela, Eindhoven, Burgas, Tirana, Kopenhaga, Helsinki, Malta, Pafos, Budapeszt i Zadar.

Ryanair ogłosił w połowie sierpnia 2024 r., że w sezonie zimowym zredukuje ruch na lotnisku w Modlinie o 50 proc.; zlikwiduje całkowicie 11 tras, a na 18 ograniczy liczby lotów. "Decyzja ta wynika z niepowodzenia trwających ponad rok negocjacji z zarządem lotniska, dotyczących uzyskania konkurencyjnej bazy kosztowej, co umożliwiłoby Ryanair dalszy rozwój bardzo tanich połączeń lotniczych w Modlinie w sezonie zimowym 2024" - tłumaczył Ryanair w komunikacie w sierpniu 2024 r.

W 2024 r. lotniska w Polsce obsłużyły 59,2 mln pasażerów

Zgodnie z danymi ULC w 2024 r. lotniska w Polsce obsłużyły 59,2 mln pasażerów, to o 13,3 proc. więcej niż w 2023 r. i o 20,8 proc. więcej niż w 2019 r. Zdaniem Urzędu, za wzrost odpowiadają głównie tanie linie lotnicze, szczególnie Ryanair i Wizz Air.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Lotnisko to obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira.

Ryanair to irlandzki przewoźnik, który operuje w 37 krajach, latając na 234 lotniska; 95 z nich to bazy przewoźnika. Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie. W Polsce Ryanair korzysta z 13 lotnisk; sześć z nich to bazy, w których ma 42 samoloty.