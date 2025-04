Do 2030 r. blisko 40 proc. umiejętności europejskich pracowników stanie się nieprzydatne. Za to będzie ogromne i narastające zapotrzebowanie na nowe zawody, na nowe umiejętności, na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem – powiedziała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk brała udział we wtorkowym panelu "Wyzwania dla pracy w Europie – panel ministrów" podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.

Zwróciła uwagę na zmiany dokonujące się na rynku pracy i na wyzwania, przed którymi stoją Polska i Unia Europejska. Pierwszym z nich jest postęp technologiczny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na pracę.

Wyzwanie 1: 40 proc. umiejętności będzie nieprzydatnych

"Wiemy, że do 2030 r. blisko 40 proc. umiejętności posiadanych przez europejskich pracowników stanie się nieprzydatne. Za to będzie ogromne i narastające zapotrzebowanie na nowe zawody, na nowe umiejętności, na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem czy z innowacyjnymi technologiami" – wymieniała. Dodała, że jest to zarówno szansa, jak i zagrożenie.

Wyzwanie 2: Demografia i starzejące się społeczeństwo

Drugie wyzwanie, na które wskazała, to demografia i starzejące się społeczeństwo. Jako przykład podała Polskę, gdzie w ostatnich 10 latach przybyło dwa miliony seniorów i seniorek. Według niej należy przekształcać rynek pracy we współpracy z pracodawcami, by osoby w wieku emerytalnym chciały i mogły pozostawać jak najdłużej aktywne zawodowo.

Jak tłumaczyła, trzeba mieć na uwadze, że osoby starsze szybciej się męczą, mogą częściej chorować i należy do tego dostosować kwestie związane z czasem pracy i z warunkami ochrony zdrowia.

"Nie ma co udawać, że sześćdziesięciokilkuletni pracownik czy pracownica będzie miał dokładnie te same cechy i te same możliwości co dwudziestokilkulatek, ale też nie ma tego samego doświadczenia i wiedzy, tylko znacznie większe.

Wyzwanie 3: Nowy model europejskiej konkurencyjności

Zwróciła uwagę, że trzecie wyzwanie, które często pojawia się podczas rozmów na poziomie europejskim, to konkurencyjność czy "nowy model europejskiej konkurencyjności", która, jak oceniła, musi być konkurencyjnością opartą na jakości.

"Kiedy dyskutuje się o barierach, ograniczeniach konkurencyjności, no to jasne, że wskazuje się na przeładowanie biurokracją, na nadmierną regulację, ale każda analiza rozwoju konkurencyjności powinna zawierać także elementy oceny przewag konkurencyjnych, potencjałów konkurencyjnych i właśnie jakość" – podkreśliła ministra.

Wymieniła przy tym jakość zatrudnienia, ochrony pracowniczej, ochrony konsumentów i standardów.

We wtorek rozpoczęła się EFNI Wiosna 2025 – specjalna dwudniowa edycja Europejskiego Forum Nowych Idei, poświęcona przyszłości rynku pracy. Wśród tegorocznych gości znalazł się m.in. premier Donald Tusk, ministra rodzina, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i ministra edukacji Barbara Nowacka. Wydarzenie organizowane jest przez Konfederację Lewiatan.

W debatach biorą udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, związków zawodowych i środowisk eksperckich. (PAP)

ak/ joz/