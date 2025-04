Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen nie będzie w piątek w Końskich na zapowiadanych debatach kandydatów. "Ja startuję na poważnie" - podkreślił. Dodał, że w poniedziałek idzie na debatę w TV Republika. "Chcę rozmawiać w normalnych warunkach, w ustalonym wcześniej terminie, bez proszenia się w ostatniej chwili o udział w debacie, na którą nie jest się zaproszonym" - napisał kandydat Konfederacji na platformie X.

"Mam dziś spotkania w wyborcami w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Brzozowie i Krośnie. Nie będę ich odwoływał i zawodził czekających tam na mnie ludzi, żeby jechać do Końskich i próbować wejść na debatę, na którą nie jestem zaproszony. Nie będę brał udziału w tym cyrku" - napisał Mentzen w piątek po południu na platformie X. Jak przyznał wiele osób namawia go, żebym zmienił plany i jechał w piątek do Końskich. "Nie zrobię tego. Jestem właśnie w Ustrzykach Dolnych, bardzo daleko od Końskich" - oświadczył kandydat Konfederacji. "Ale oczywiście nie dziwię się, że zamierzają tam jechać kandydaci, którzy nie startują na poważnie, tylko robią sobie jaja z tych wyborów, jak Stanowski, Biejat czy Hołownia. Ja startuję na poważnie" - podkreślił Mentzen. Jednocześnie poinformował, że idzie w poniedziałek na debatę do Telewizji Republika. "Na normalną debatę, bo chcę rozmawiać o Polsce. Ale chcę rozmawiać w normalnych warunkach, w ustalonym wcześniej terminie, bez proszenia się w ostatniej chwili o udział w debacie, na którą nie jest się zaproszonym" - napisał kandydat Konfederacji.

Debata w Końskich - Trzaskowski vs Nawrocki

W środę kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby odbyć się w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie) o godz. 20. Nawrocki odparł, że jest gotowy do debaty, postawił jednak warunek - mają w niej udział wziąć wszystkie telewizje. Między sztabami obu kandydatów trwa obecnie spór dotyczący organizacji debaty. Jednocześnie Telewizja Republika ogłosiła także organizację debaty prezydenckiej o godz. 18.50 na rynku w Końskich.

Jak ocenił Mentzen "zarówno Nawrocki jak i Trzaskowski nie chcą żadnej normalnej debaty". "Jeden będzie stał sam na hali, drugi na Rynku w Końskich. Obaj będą twierdzili, że ten drugi jest tchórzem. Być może obaj wpuszczą jeszcze do siebie Hołownię, licząc na to, że trochę go tym podpromują, żeby mi zaszkodzić. Doskonale wszyscy wiedzą, że im obu zależy na tym, żebym nie zrobił dobrego wyniku" - napisał kandydat Konfederacji.

Mentzel rozczarowany

"Proponowałem debatę na ich warunkach, w ich telewizjach, zarówno Trzaskowskiemu jak i Nawrockiemu. Obaj nie byli zainteresowani. Teraz okazuje się, że Nawrocki zgodził się na debatę z Hołownią. Wcześniej nie rozumiał, dlaczego miałby debatować ze mną. Trudno to interpretować inaczej niż strach przed tym, że zagrażam mu w wejściu do drugiej tury. Woli wspierać nawet Hołownię. Świetnie to pokazuje, jak ten system się broni, jak bardzo im wszystkim zależy, żeby nic się nie zmieniło" - wskazał Mentzen.

Jak podsumował "w tych wyborach można oddać głos na nich, i mieć pewność, że nic się nie zmieni". "Można też zagłosować na mnie i sprawić, że wreszcie coś się zmieni, że ten system szlag trafi. Dzisiejszy cyrk w Końskich pokazuje to tak wyraźnie, że bardziej się już nie da" - ocenił Mentzen.

W ciągu dnia w piątek także inni kandydaci w wyborach prezydenckich zajmują stanowiska w sprawie swojej ewentualnej obecności w Końskich. "Zmieniam swoje plany kampanijne, aby w piątek udać się do Końskich i wieczorem wziąć udział w obu zaplanowanych tam debatach" - oświadczył na przykład marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. Jednocześnie jego sztab zwrócił się do TVP o zaproszenie do debaty pozostałych zarejestrowanych kandydatów.