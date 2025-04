Sławomir Mentzen, który systematycznie zyskiwał na przestrzeni ostatnich tygodni, nagle zaczął tracić - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do drugiej tury weszliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Jak wynika z sondażu, obecnie największe szanse na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich mają Trzaskowski i Nawrocki. Kandydat KO może liczyć na 31,5 proc. poparcia, a wspierany przez PiS na 20,1 proc.

Chęć zagłosowania na Mentzena zadeklarowało 14,7 proc. badanych. W marcu mógł liczyć na poparcie blisko 19-procentowe i poważnie mówiło się w kontekście kandydatury lidera Konfederacji o możliwej drugiej turze.

Na czwartym miejscu w zestawieniu znalazł się Szymon Hołownia z 5,8 proc. poparcia, tuż za nim uplasował się Grzegorz Braun z 3,5 proc.

W drugiej turze wyborów, jeśli znajdą się w niej Trzaskowski i Nawrocki - wg sondażu dla RMF FM - większość wybierze kandydata KO (48,2 proc.). To spadek w stosunku do sondażu z marca, gdy Trzaskowski mógł liczyć na poparcie w II turze rzędu 52,1 proc. Nawrocki może liczyć w kwietniu na poparcie rzędu 39,8 proc., czyli notuje ponad 3,5-punktowy wzrost poparcia w stosunku do badania z ubiegłego miesiąca.

Według sondażu frekwencja w wyborach prezydenckich może wynieść 69 proc.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1 tys. osób, z zastosowaniem techniki wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).