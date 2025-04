Od lipca, 7. dnia każdego miesiąca wypłacane będą renty wdowie - poinformowała w poniedziałek Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS ma obecnie cztery miesięczne terminy płatności emerytur i rent: 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca.

"Będzie nowy, dodatkowy termin płatności świadczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W związku z rozpoczęciem wypłaty rent wdowich, od lipca uruchomiony zostanie jeszcze jeden termin płatności – 7 dzień miesiąca" - przekazała w komunikacie KRUS.

KRUS ma obecnie cztery miesięczne terminy płatności emerytur i rent: 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Jak poinformowała kasa, w pierwszym terminie świadczenia trafiają do 18 proc. rolniczych emerytów i rencistów. Pięć dni później do kolejnych 32 proc. uprawnionych. 20. dnia każdego miesiąca – emerytury i renty trafiają do 40 proc. świadczeniobiorców, zaś 25. – do 10 proc.

"W momencie powstawania KRUS terminy płatności świadczeń były tożsame z terminami, w których te świadczenia były wypłacane dotąd przez ZUS. Z czasem nieznacznie ewoluowały. KRUS zrezygnował z terminów: pierwszego i piątego każdego miesiąca, bo najwięcej nienależnie pobranych świadczeń jest w terminach, gdy świadczenia wypłacamy z góry, gdy nie ma czasu na dokonanie niezbędnych zmian w świadczeniu" - wskazała dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Iwona Kaszuba, cytowana w komunikacie.

Według przekazanych przez KRUS informacji, obecnie funkcjonują cztery sztywno ustalone miesięczne terminy wypłaty świadczeń, ale nie ma reguł, które świadczenie wypłaca się w konkretnym terminie. "Tylko termin wypłaty rent wdowich będzie obwarowany regułami" – zaznaczyła Kaszuba.

W komunikacie wskazano również, że KRUS może wypłacać wyrównania świadczeń emerytalnorentowych poza wyznaczonymi miesięcznymi terminami. "W szczególności dotyczy to spraw pierwszorazowych – czyli ustawowego zobowiązania wypłaty pierwszej emerytury/renty w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Każdy ubezpieczony w KRUS ma przypisany jeden z tych terminów, który może odnaleźć w decyzji emerytalnej lub rentowej. W przypadku, gdy dzień wypłaty przypada na weekend lub święto, przelew jest realizowany wcześniej lub w najbliższy dzień roboczy. Tak też będzie przed Świętami Wielkanocnymi. Świadczenia zostaną wypłacone już 18-go, a nie 20. kwietnia" - podała KRUS.

1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej, gwarantujące pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków. Wsparcie może objąć ok. 2 milionów seniorów, którym wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe.

Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025, a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach.