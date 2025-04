Będą odszkodowania dla rolników poszkodowanych przez suszę i powódź; 350 mln zł dla poszkodowanych przez suszę oraz 250 mln zł dla poszkodowanych przez powódź - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

"Umówiliśmy się z rolnikami na odszkodowania związane ze skutkami powodzi, skutkami suszy. To jest w sumie 600 mln zł - 350 mln zł dla poszkodowanych przez suszę. I to są jakby różne dziedziny. To są i pasieki, i kukurydza (...). A dla powodzian, którzy ponieśli straty rolne w czasie powodzi, to jest 250 mln zł. Razem 600 mln zł" - powiedział we wtorek premier po posiedzeniu rządu.

Podkreślił, że Rada Ministrów zdaje sobie sprawę z tego, że te odszkodowania nie wyrównują wszystkim rolnikom strat. "Jest to bardzo trudne, ale przeprowadziliśmy także ocenę skutków suszy i powodzi w sposób możliwie rzetelny. Każdy by chciał dostać więcej, ale w tej chwili te 600 mln zł, to i tak jest naprawdę, jak wiecie, spory wysiłek z punktu widzenia pieniędzy, jakimi dysponuje rząd i minister rolnictwa" - dodał. (PAP)