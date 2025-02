W ostatnim czasie na platformie społecznościowej Facebook opublikowano film, wygenerowany przy użyciu najnowszych technik podkładania głosu oraz obrazu, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Materiał dotyczył jednego z preparatów medycznych. W filmie wygenerowano mój wizerunek i wypowiedź na temat preparatu.

Nigdy nie uczestniczyłem w takim nagraniu, nie wyraziłem zgody na promowanie produktu swoją opinią, a tym bardziej wizerunkiem – zgodnie z art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej jako lekarz nie biorę udziału w żadnych reklamach. W związku z tym zdarzeniem, będącym próbą przestępczego oszustwa, skierowałem sprawę do prokuratury.

Sztuczna inteligencja daje możliwość kreowania rozwiązań, które pozwalają na sprawniejszą pomoc pacjentom. Niestety, służy także jako narzędzie do wprowadzania w błąd odbiorców, co miało miejsce w opisanym przypadku. Wyżej wskazane działania, nie tylko podważają mój autorytet medyczny, ale także wprowadzają pacjentów w błąd, co może mieć dla nich bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

Niezależnie od konsekwentnego ścigania tego rodzaju oszustw, niezbędna jest odpowiednia prawna regulacja w zakresie ochrony wizerunku oraz wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji. Konieczne jest też wypracowanie mechanizmów odpowiedniej i szybkiej reakcji właścicieli platform internetowych, aby zapobiegali wymierzonym w pacjentów nadużyciom.

Profesor Henryk Skarżyński